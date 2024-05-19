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Galatasaray, 25. kez şampiyon olunca 5. yıldızını alacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, 25. kez şampiyon olunca 5. yıldızını alacak
Galatasaray, Süper Lig, Şampiyonluk, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşam oynanacak olan derbi büyük rol oynuyor. 10 yıldır şampiyon olmayan FB'nin maçı kazanması halinde ihtimali devam ederken taraftarlar GS kaçıncı yıldızını takacak, şampiyon olursa kaç yıldız olur gibi soruların cevabını araştırıyor.

19 Mayıs akşamı başlayan mücadeleyle beraber Galatasaray'ın maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından şampiyon olursa kaç yıldız olacak sorusu gündeme geldi. 99 puan ile lider olarak devam eden sarı kırmızılıların mücadeleyi kazanması halinde ligde gidişat netleşecek.

Süper Lig'de bugün oynanan GS - FB derbisinde heyecan devam ederken sarı kırmızılılar berabere kalır veya kazanırsa şampiyonluğunu taraftarının karşısında ilan etmiş olacak. 

Galatasaray, 25. kez şampiyon olunca 5. yıldızını alacak - 1. Resim

Fenerbahçe ile bu maçı kazanması ve rakibinin Konyaspor'a mağlup olması halinde şampiyonluk ihtimaline devam edecek. Sarı kırmızılı ekip, bugün mücadeleyi kazanırsa 24. kez şampiyon olmuş olacak bu nedenle yıldız kazanmayacak. 25. kez Süper Lig'i kazanması halinde 5. yıldıza ulaşacak.

GS'nin 23 şampiyonluğu bulunurken 4 yıldızı var. Sarı lacivertliler, 19 kez ligi kazanırken 3 yıldıza sahip. FB ise 10 yıldır şampiyon olamıyor. Kazandığı sezonlar ise şöyle:

1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Derbide olay koreografi: Hababam sınıfı, sınıfta kaldı
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