Galatasaray bu akşam berabere kalır veya kazanırsa 24. kez şampiyon olacak (19 Mayıs)

400. kez oynanacak olan derbi tarihinde en çok kazanan takım Fenerbahçe

400. kez oynanacak olan derbi tarihinde en çok kazanan takım Fenerbahçe

Süper Lig'in 37. haftasında dev derbi oynanacak. Ezeli rakiplerin 400. kez karşılaşacağı maça kısa süre kala GS şampiyon oldu mu, kaç kere soruları gündeme geldi. Berabere kalması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan takımın daha önce hangi yıllarda şampiyon olduğu araştırılıyor.

Fenerbahçe ile GS bugün 19.00'da mücadele edecek. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşmada ilk 11'ler belli olurken mücadelenin sonunda sarı kırmızılıların ligde kaç defa şampiyon olduğu merak konusu oldu.

19.00'da Rams Park'ta başlayacak olan karşılaşmanın sonucunda beraberlik veya GS'nin galibiyeti olursa sarı kırmızılılar Süper Lig'deki 24. şampiyonluğunu elde edecek ve resmi olarak ilan edecek. Maçın hakemi Arda Kardeşler olurken yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak.

AVAR koltuğunda Atilla Karaoğlan, Deniz Caner Özaral ve Koray Gençerler olurken VAR'da İtalyan hakem yer alıyor. Ezeli rakiplerin son 10 karşılaşmasında GS, 5, Fenerbahçe 2 defa galip oldu.

19.00'da başlayacak maç öncesinde Mert Hakan Yandaş'ın taraftarlara karşı armasını göstermesinin ardından Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesinin ardından güvenlik ekipleri müdahale etti.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şöyle oldu:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Alexander Djiku, Fred Santos, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Michy Batshuayi.

Galatasaray'da ise kadro şöyle:

Muslera, Kaan, Davinson, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Ziyech, Icardi.