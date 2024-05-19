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ABD'de skandal görüntüler! Filistin protestosuna ters kelepçeli müdahale

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Philadelphia, Filistin, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin New York kentinde toplanan Filistin yanlısı göstericiler Filistin topraklarında bir İsrail devletinin kurulması ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulmasının (Nekbe) 76. yılı dolayısıyla protesto düzenlendi. Polis protestoya müdahale ederek bazı göstericileri gözaltına aldı.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentindeki Pennsylvania ve Drexel üniversitelerinde Filistin'e destek gösterileri sürüyor. Philadelphia'daki Pennsylvania Üniversitesinde Filistin'e destek verenler, üniversitenin İsrail'le bağlantılı yatırımlarının kesilmesi ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sona ermesi talebiyle gösteriler düzenliyor.

Kampüsteki bir binaya girerek eylem yapmak isteyen ve kefiye takan göstericilere müdahale eden polis 19 kişiyi gözaltına aldı.

ABD'de skandal görüntüler! Filistin protestosuna ters kelepçeli müdahale - 1. ResimABD'nin New York kentinde toplanan Filistin yanlısı göstericiler Filistin topraklarında bir İsrail devletinin kurulması ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulmasının (Nekbe) 76. yılı dolayısıyla protesto düzenlendi. Polis protestoya müdahale ederek bazı göstericileri gözaltına aldı.

CBS News'in haberine göre, Drexel Üniversitesi'nde de Filistin destekçisi öğrenci kuruluşu, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin 76. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşün ardından Gazze ile dayanışma için kamp kurduklarını duyurdu.

Kamp kuran yaklaşık 75 Filistin destekçisi, üniversitenin İsrail'le bağlantılı yatırımlarının durdurulmasının yanı sıra Gazze'de kalıcı ateşkes talep ediyor.

ABD'de skandal görüntüler! Filistin protestosuna ters kelepçeli müdahale - 2. Resim

Drexel Üniversitesi Rektörü John Fry, kampa ilişkin açıklamasında güvenlik güçlerinin, gösterilerin "barışçıl ve düzeni bozmadan" devam etmesi için denetim yaptığını ifade etti.

ABD'de skandal görüntüler! Filistin protestosuna ters kelepçeli müdahale - 3. Resim

Fry, "ırkçı, antisemitik veya Müslüman karşıtı söylemlere" tolerans göstermeyeceklerini ve müdahaleye hazır olunacağını vurguladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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