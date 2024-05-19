Gazze son durum... İsrail Nusayrat kampını vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Can kaybının 35.386'ya yükseldiği Gazze'den acı haberler gelmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Kampı'nda bir yerleşim alanına şiddetli hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın en az 20 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. İşte Gazze'den son dakika gelişmeleri...

Canlı Anlatım Özeti NUSAYRAT KAMPI'NA SALDIRI: EN AZ 20 ÖLÜ

NETANYAHU'DAN SAVAŞ KABİNESİ ÜYESİ GANTZ'A TEPKİ

GAZZE'DE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI GÖRÜNTÜLENDİ

ABD, GAZZE'DEKİ SAHİLE LİMANI DEMİRLEDİ

İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ ÜYESİ GANTZ, NETANYAHU'YU HÜKÜMETTEN ÇEKİLMEKLE TEHDİT ETTİ

BM: GAZZE'YE KARA SINIRLARININ AÇILMAMASI İNSANİ FELAKETİN SÜRMESİNE NEDEN OLUYOR

İNSANİ YARDIM TIRLARI, ABD TARAFINDAN KURULAN GEÇİCİ LİMANDAN GAZZE'YE GİRDİ

19.05.2024 06:30

NUSAYRAT KAMPI'NA SALDIRI: EN AZ 20 ÖLÜ

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Nusayrat Kampı'nda bir yerleşim alanına şiddetli hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın en az 20 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları, saldırıdan sonraki ilk saatlerde ambulans ve sivil savunma ekiplerinin 20 kişinin cansız bedenine ulaştığını, enkaz altında kalanların çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

19.05.2024 05:00

NETANYAHU'DAN SAVAŞ KABİNESİ ÜYESİ GANTZ'A TEPKİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz’ın Gazze’deki saldırılar sonrasına ilişkin plan onaylanmazsa partisinin hükümetten çekileceğine yönelik açıklamasına tepki göstererek, sunduğu şartların “İsrail’in yenilgisi anlamına geldiğini” öne sürdü.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, Gantz’ın hükümetten çekilme tehdidinde bulunduğu açıklamasına cevap verdi.

Başbakan Netanyahu, Gantz’ın öne sürdüğü şartların İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sona ermesi, İsrail’in yenilgisi, esirlerin çoğunun terk edilmesi ve “Hamas’ın sağlam kalması ve bir Filistin Devleti'nin kurulması” anlamlarına geldiğini savundu.

19.05.2024 03:40

GAZZE'DE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI GÖRÜNTÜLENDİ

İsrail ordusunun Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılar devam ederken Gazze semalarında insansız hava araçları görüntülendi.

19.05.2024 02:35

ABD, GAZZE'DEKİ SAHİLE LİMANI DEMİRLEDİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde insani yardım için kurulan geçici liman tamamlandı. ABD, Gazze'deki sahile limanı demirledi.

19.05.2024 01:30

İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ ÜYESİ GANTZ, NETANYAHU'YU HÜKÜMETTEN ÇEKİLMEKLE TEHDİT ETTİ

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulundu.

Gantz, düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu'nun Gazze saldırılarındaki tutumunu eleştirdi.

Netanyahu'ya seslenen Gantz, "İsrailli esirlerin geri getirilmesi", "Gazze'deki Hamas yönetiminin devrilerek buranın askerden arındırılması", "Gazze'de ortak bir ABD, Avrupa, Arap ve Filistin yönetiminin kurulması", "tahliye edilen kuzeydeki İsraillilerin evlerine geri getirilmesi" ve "Suudi Arabistan ile normalleşmenin desteklenmesi" taleplerinde bulundu.

Gantz, Gazze'nin İsrail saldırıları sonrasındaki idaresine ilişkin bir planın 8 Haziran'a kadar onaylanmaması halinde liderliğini yaptığı Ulusal Birlik Partisinin hükümetten çekileceğini söyledi.

19.05.2024 01:00

BM: GAZZE'YE KARA SINIRLARININ AÇILMAMASI İNSANİ FELAKETİN SÜRMESİNE NEDEN OLUYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ne kara sınırlarının açılmaması ve bölgeye güvenli ulaşımın sağlanmamasının, insani felaketin sürmesine neden olduğunu belirtti.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yalnızca 33 tırın ulaştığını ifade ederek, bunun toplu yerinden edilmeler ve artan insani ihtiyaçlar gölgesinde çok düşük bir rakam olduğuna işaret etti.

Lazzarini, Gazze Şeridi'ne kara sınırlarının açılmaması ve bölgeye güvenli ulaşımın sağlanmamasının, insani felaketin sürmesine neden olduğunu vurguladı.

Gazze'deki sivillerin güvenli bölgelere gidebileceği iddialarının yalan olduğunu belirten Lazzarini, "Gazze'de güvenli bölge yok, güvenli bir yer yok, kimse güvende değil." ifadesini kullandı.

Lazzarini, İsrail'in Refah'a saldırıları nedeniyle 800 bin kişinin, yani Refah'ın nüfusunun yaklaşık yarısının yeniden göç etmek zorunda olduğunu bildirdi.

19.05.2024 00:15

İNSANİ YARDIM TIRLARI, ABD TARAFINDAN KURULAN GEÇİCİ LİMANDAN GAZZE'YE GİRDİ

İnsani yardım taşıyan tırlar, Gazze Şeridi'ndeki el-Beyder bölgesinde ABD tarafından kurulan geçici limandan kente girdi.

Yer: Gazze