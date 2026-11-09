Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar! Patlamada 16 can kaybı, fon için kararlı mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü belirten Erdoğan, fon meselesine ilişkin de "Yol haritası çerçevesinde adım adım hal yoluna koyuyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya değinen Erdoğan, faciada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını bildirdi. Olayla ilgili ihmali ve sorumluluğu bulunanların ortaya çıkarılacağını vurgulayan Erdoğan, 17 Eylül'den bu yana gündemde olan fon meselesine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Sürecin yol haritası doğrultusunda ilerlediğini belirten Erdoğan, "İnşallah bunda en küçük bir taviz olmayacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"16 KARDEŞİMİZ VEFAT ETTİ"

" Aziz milletim, değerli basın mensupları. Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün öğle saatlerinde İzmir Aliağa'dan çok üzücü bir haber aldık. Bir demir çelik fabrikasında sıvı çelik dökümü yapıldığı esnada meydana gelen patlamada maalesef 16 kardeşimiz vefat etti. 2'si ağır, 13 yaralımızın tedavisi devam ediyor. Öncelikle hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kederli ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Yaralı kardeşlerime Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum.

Olayın hemen akabinde talimatım üzerine enerji ve tabii kaynaklar ile çalışma ve sosyal güvenlik bakanlarımız süratle İzmir'e intikal ettiler. Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Milletçe yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılacaktır. Bir kez daha vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Aliağalı ve İzmirli vatandaşlarıma büyük geçmiş olsun diyorum.

Kabinemizin 75. toplantısını az önce sona erdirdik. Toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündemini meşgul eden konuları değerlendirdik. Dış politikada son dönemde yaşanan hadiseleri ve gelişmeleri etraflıca istişare etme imkanı bulduk. Sizlerin de yakından takip ettiği üzere küresel ekonomi ve siyaset, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en sarsıntılı günlerini yaşıyor. Türkiye, tecrübeli, çalışkan ve dirayetli kadroların riyaseti altında Allah'a hamdolsun bu zorlu süreci başarıyla yöneten ülkelerin en başında geliyor. Etrafımızı kuşatan istikrarsızlık sarmalına rağmen istikrar ve güven içinde kalkınma yolculuğumuzu kesintiye uğratmadan sürdürüyoruz.

YÜKSELİŞ GRAFİĞİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

En son geçen hafta açıklanan ihracat ve turizm rakamları, bölgesel gerilimlerin tam ortasında Türkiye'nin parlayan yıldızını tekrar teyit etmiştir. Tüm karamsar senaryolara, tüm karalama kampanyalarına rağmen ihracattaki yükseliş grafiğimiz hamdolsun hız kesmeden devam ediyor. Ekim ayında ihracatımızı önceki yılın aynı ayına göre %8,1 artırarak 25,9 milyar dolara çıkardık. Bu rakamla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 3. aylık ihracatını ve en yüksek Ekim ayı ihracatını gerçekleştirdik. Ocak-Ekim dönemi ihracatımız yüzde 5 buçuk artarak 236,8 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı. Ekim ayında yıllıklandırılmış ihracatımız ise 285,6 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

118,6 MİLYAR DOLAR İLE TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Biliyorsunuz, 2026 başında yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı hedefimizi 410 milyar dolar olarak belirlemiştik. Gelen ihracat verileri bu hedefin aşıldığına işaret ediyor. Toplam 413 milyar dolarla yeni bir zirveye ulaşacağımız anlaşılıyor. İhracattaki bir diğer başarıyı teknolojide yakaladık. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız yüzde 8,8 artışla 118,6 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Savunma ve havacılık ihracatında da önemli bir başarıya imza attık. Ekim'de bu alandaki ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %61 arttı ve 1 milyar 140 milyon dolara ulaştı. 12 aylık bazda %37 artışla 11 milyar 357 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığımız ise Ekim ayında %11,4 azalırken ihracatın ithalatı karşılama oranı da %3,4 arttı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu başarıda emeği olan tüm ihracatçılarımızı, firmalarımızı, işçilerimizden nakliyecilerimize kadar zincirin tüm halkalarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Değerli arkadaşlar, benzer bir grafiği de turizmde görüyoruz. Ocak-Eylül 2026 döneminde ülkemizde toplam 49.132.000 ziyaretçi ağırladık. Turizm gelirimizi 2025'in aynı dönemine göre %2,4 artırarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştırdık. Bu rakamla hem çeyreklik hem de 9 aylık dönemler itibariyle turizm gelirlerini en yüksek seviyeye çıkardık. Aynı dönemde ziyaretçilerin ülkemizdeki ortalama kalış süresi 10,34 gece olarak gerçekleşirken kişi başı gecelik ortalama harcama %4,6 artışla 107,7 dolara yükseldi. Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 120 dolara yaklaştı. Turizm rakamlarımızın da ekonomimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.

KONAKLAMA VERGİSİ İNDİRİMİ 1 YIL DAHA UZATILDI

Bir diğer güzel haberimiz Nisan ayında başlattığımız konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz. Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislerimize verdiğimiz çalışan desteğini de 2028 yılına kadar uzatma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Burada şunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Hem ihracatta hem de turizmde sağladığımız bu artışlar kendi kendisine oluşmuş veya dünyadaki trendlerden etkilenmiş artışlar değildir. Bunların hepsinin gerisinde büyük bir özveriyle çalışan ihracatçılarımızın ve turizmcilerimizin gayreti, alın teri katkısı vardır. Bu artışlar aynı zamanda hükümetimizin hayata geçirdiği yatırımların, verdiği teşviklerin, sunduğu desteklerin eseridir. Bu artışlar Türk Hava Yollarımızın istikrarlı büyümesinin, Türk dizilerinin dünyaya yayılmasının, Türkiye'nin değerinin artmasının sonucudur. Hepsinden önemlisi bu artışlar durmadan, dinlenmeden ülkesi için koşturan hükümetimizin vizyonunun en somut meyvesidir. Elini vicdanına koyan bir kardeşim şu gerçeği görüyor ve takdir ediyor. Türkiye değiştikçe, Türkiye ekonomisi büyüdükçe, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı yükseldikçe milletçe, başta turizm ve ihracat olmak üzere birçok alanda olumlu haberler alıyoruz. Tabii bunlar her zaman söylediğim gibi sadece birer başlangıç. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha iyi seviyelere geleceğiz.

Özellikle bir devlet projesi olarak yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' süreci tüm manasıyla hedefine ulaştığında bunun en büyük yansımalarından biri turizmde ve ihracatta ortaya çıkacaktır. İstanbul'un, Antalya'nın, İzmir'in tarihi ve doğal güzelliklerini nasıl dünyanın ilgisine güvenle sunabiliyorsak, Hakkari'nin, Şırnak'ın, Van'ın, Bitlis'in, Diyarbakır'ın, Mardin'in, Ağrı'nın da tüm güzelliklerini dünyanın beğenisine sunabileceğiz. Huzurun, emniyetin ve kardeşliğin Türkiye'nin batısı kadar doğusunda da pekiştiği bir ortamda kazanan 86 milyon olacak. Süreç başarıya erdiğinde ortaya çıkacak ekonomik faydadan sadece 10 yıllardır terör tehdidiyle yüzleşen bölgeler değil, 81 vilayetimizin tamamı istifade edecek. Terörün gölgesi tamamen çekildiğinde yıllardır göçün ve güvensizliğin baskısı altında ezilen şehirlerimiz inşallah yeniden şaha kalkacak. Türkiye olarak ekonomide asıl büyük şahlanışı o zaman yapacağız.

"SÜRECİ DİKKATLE İLERLETİYORUZ"

Turizmde, ticarette, yatırımlarda ve diğer alanlarda asıl atılım seferberliğini 'Terörsüz Türkiye' ikliminde gerçekleştireceğiz. Şu hususun tüm vatandaşlarım tarafından bilinmesini isterim; bir asayiş meselesinin çok ötesinde büyük ve güçlü Türkiye ülkümüzün lokomotifi olan bu stratejik projeyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız. Daha önce de pek çok kez ifade ettiğim gibi sonunda huzurun, refahın, kardeşliğin ve kalkınmanın olduğu bu yoldan geri dönüş yoktur. Bunun için süreci ortak akılla, sağduyuyla ve mümkün olan en iyi şekilde geniş toplumsal mutabakatla sürdürmenin gayreti içindeyiz.

Son olarak yıllarca 'ikinci Kandil' olarak adlandırılan Irak Sincar'da devlet otoritesinin tesisi yolunda kıymetli bir adım atıldı. Önceki hafta 4000'i aşkın örgüt mensubunun Irak Güvenlik Kuvvetleri'ne entegrasyonu başladı. Mağaraların boşaltılmasına yönelik olumlu gelişmeler yaşanıyor. Güvenlik hassasiyetlerinden taviz vermeden süreci dikkatle ilerletiyoruz. Kim ne derse desin, biz önümüze bakıyoruz, işimize bakıyoruz, bir an önce bu meseleyi kalıcı biçimde çözmeye bakıyoruz. Güvenlik birimlerimizin ve ilgili arkadaşlarımızın yoğun çabaları, parti ayrımı yapmaksızın siyaset kurumunun güçlü desteği, aziz milletimizin de hayır duasıyla inşallah menzile vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum.

"KRİZLERİN ÜLKEMİZE ETKİSİNİ ASGARİYE İNDİRMİŞ DURUMDAYIZ"

Bölgemizde yoğunlaşan çatışmaların menfi tesirini gördüğümüz bir diğer alan enerji güvenliği ve tedarikidir. Son yıllarda enerji alanında malumunuz hamle üstüne hamle yapıyoruz. Kaynak, ülke, güzergah, çeşitlendirme stratejimiz ve etkin enerji diplomasimizle bu krizlerin ülkemize etkisini asgariye indirmiş durumdayız. Bununla birlikte biz son 23 yılda ortalama %5,4 oranında büyüyen, bundan sonra da büyüme ivmesini devam ettirecek olan bir ülkeyiz. İhracatımızı 300 milyar dolara, turizm gelirlerimizi 70 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz. Nüfusumuzun 2030'da 88 milyonu aşması, 2050 yılında da 94 milyonu bulması bekleniyor. Bu daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacağımız anlamına geliyor.

Enerji talebimizin artması sadece nüfusumuza ve büyümeye bağlı değildir. Refah artışına paralel olarak da enerji talebimiz yıldan yıla yükselmektedir. Enerji sepetimizi çeşitlendirerek, arama ve sondaj faaliyetlerimizi artırarak bu talebi en güvenli, en istikrarlı, en uygun maliyetle karşılamaya özel önem veriyoruz. Bu süreçte üzerinde hassasiyetle durduğumuz husus yerli petrol ve doğal gaz kaynaklarımızın harekete geçirilmesidir. Aramadan bulunmaz şiarıyla gerek yurt içinde gerek denizlerimizde, gerekse yurt dışında pek çok adım attık. Çalıştık, çabaladık, yatırım yaptık, engeller karşısında vazgeçmedik. Ve hamdolsun çok önemli keşifleri ülkemizin kazançhanesine yazdırdık.

İşte dudak büktükleri Sakarya gaz sahamız, işte alaya aldıkları Gabar petrolümüz, işte Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri rezervimiz. Libya'da, Somali'de, Doğu Akdeniz'de elde ettiğimiz başarılar... Bakınız bugün ürettiğimiz doğal gaz ile 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılıyoruz. 17 Ekim'de görev yerine uğurladığımız Osman Gazi yüzer platformuyla buradaki üretimi iki katına, hane sayısını 8 milyona çıkaracağız. Diğer taraftan Şırnak Gabar adeta petrolün başkenti haline geldi. Bir dönem terörün, şiddetin, korkunun kol gezdiği Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Bugün 184 kuyuda günlük 84 bin varile ulaştık. Tüketimin yüzde sekizini Gabar'dan temin ediyoruz Şimdiye kadar Gabar'da toplamda 75,4 milyon varil ham petrol ürettik. Böylece cari açığın kapanmasına altı milyar dolarlık katkı sağladık.

"GABAR'DA 2 YENİ SAHADA DAHA PETROL KEŞFETTİK"

Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdolsun ki Gabar'ın dağlarından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Bölgede iki yeni sahada daha petrol keşfettik. Gaziler ve Çardaklı adını verdiğimiz sahalarda Ekim ayı itibariyle üretim başladı. Bu iki yeni sahada ilk değerlendirmelerimize göre 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli bulunuyor. Gabar'daki saha geliştirme faaliyetleri ve yeni kuyuların devreye alınmasıyla bölgenin günlük petrol üretimi %30 artacak. 2027 yılının ikinci yarısında yaklaşık 230 kuyuyla günlük üretimimiz 100 bin varil barajını aşacak. Günlük 120 bin varil üretimin bugünkü karşılığı ekonomimize senede 4,4 milyar dolarlık bir katkı demektir. Bu haberimizin de ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Son toplantımızdan bu yana zirveler, kabuller ve yurt dışı ziyaretler bağlamında çok yoğun bir mesaimiz oldu. 28 Ekim'de ülkemize resmi ziyaret gerçekleştiren Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'i Ankara'da ağırladık. Perşembe günü Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev konuğumuzdu. Ziyarette beş yeni anlaşmaya imza attık. 29 Ekim'de ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümünü her zaman olduğu gibi yine büyük bir gururla kutladık. Ancak bu sene Cumhuriyet Bayramı coşkusunu her zamankinden daha farklı bir iklimde Türk dünyasından kardeşlerimizle birlikte yaşadık. Açılışını yaptığımız Beştepe Millet Ormanı ile Ankara'mıza yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış olduk. 29 Ekim'de Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. Zirvesini Külliyemizde tarihe geçen bir başarıyla gerçekleştirdik. Zirvede aldığımız kararların Türk dünyasının birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmesini canı gönülden temenni ediyorum. Cumhuriyet Bayramı sevincimizi paylaşan Türk dünyasından kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

31 Ekim'de ise Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy'i İstanbul'da misafir ettik. Türkiye olarak 6. yılına girecek olan savaşın bir an evvel adil bir barışla son bulmasını istiyoruz. İnşallah bu doğrultudaki çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.

3-4 Kasım tarihlerinde Cumhurbaşkanı Sayın Myung'un davetine icabetle 8 yıllık aranın ardından Güney Kore'yi tekrar ziyaret ettim. Fevkalade verimli geçen Kore ziyaretimizde enerji, yatırım, madencilik, bilimsel işbirliği ve proje finansmanı alanlarında beş yeni belge imzalandı. Kore ile ekonomi, ticaret, nükleer enerji, yatırımlar ve savunma sanayi gibi farklı başlıklardaki ortaklıklarımızı ilerletmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka, yarı iletkenler ve batarya üretimi gibi ileri teknolojilerde Kore ile daha yakın çalışmaya büyük önem veriyoruz. Kore ziyaretimizin, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum.

"ŞUŞA'DA GURURLU BİR TABLO VARDI"

Aziz kardeşlerim, dün ise Karabağ zaferinin 6. yıl dönümünde can Azerbaycan'daydık. Şuşa'da gerçekten gurur verici, duygulandırıcı bir tabloya şahit olduk. Orada bir kere daha gördük ki İlham Aliyev kardeşimin liderliği altında Karabağ'da muazzam bir imar inşa ve ihya seferberliği yaşanıyor. Şuşa'dan Han kentine, Cebrail'den Hocalı'ya kadar hemen her yerde yollar, binalar, alt geçitler, ibadethaneler, konutlar hızla yükseliyor. Karabağ'ın dört bir yanında artık barışın ve huzurun rüzgarı esiyor. Biz de iki devlet tek millet üsuru ile Azerbaycanlı kardeşlerimize tıpkı Karabağ'ın azatlığında olduğu gibi her türlü desteği veriyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşması için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne tebriklerimi iletiyor, Türkiye ve Türk Milleti olarak her daim yanlarında olacağımızı vurgulamak istiyorum.

Dış politika mesaimizi tempomuzu düşürmeden sürdüreceğiz. 100'ü aşkın devlet ve hükümet başkanını konuk edeceğimiz COP31 zirvesi için Antalya'ya geçeceğiz. Üç gün boyunca Antalya'da konuşmalarımız ve görüşmelerimiz olacak. Dünyanın farklı kıtalarından Türkiye'ye teşrif eden misafirlerimizle bir araya gelecek iklim krizi başta olmak üzere pek çok meseleyi ele alacağız. Türkiye'yi bölgesinde lider, dünyada etkili bir aktör yapmak için çalışmaya sabırla devam edeceğiz. Yine aynı mesuliyet bilinciyle milletimizin sorunlarına ve beklentilerine çözüm üretmek için çabalarımızı artıracağız.

"FON MESELESİNİ HAL YOLUNA KOYUYORUZ"

17 Eylül'den beri gündemimizde olan fon meselesini açıklayacağız. Yol haritası çerçevesinde adım adım hal yoluna koyuyoruz. İlgili bakanlarımız ve kurumlarımız gerekli açıklamaları düzenli bir şekilde yapıyorlar. Biz de meseleyi çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. İnşallah bunda en küçük bir taviz olmayacak. Fon sorunu ilk ortaya çıktığında 'biz başkalarına benzemeyiz' demiştim. Bizim başkalarına benzemediğimiz eminim artık çok net görülmüştür. Milletimizin hak ve hukukunu koruma konusundaki dirayetli duruşumuzun, kararlı tutumumuzun herkes tarafından anlaşıldığına inanıyorum. Vatandaşlarımızdan bize güvenmeye devam etmelerini bekliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

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