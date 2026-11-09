Galatasaray'da Osimhen ve Leao depremi: Dönüş süreleri uzadı

Galatasaray'da operasyon geçiren Victor Osimhen'in yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken Leao'nun dönüşünün ise 5-6 haftayı bulabileceği belirtildi.

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Galatasaray'da Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlık süreçleriyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

OSIMHEN DERBİYİ KAÇIRACAK

Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgilere göre, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in sahalara dönmesi yaklaşık beş haftayı bulabilir. Bu doğrultuda yıldız futbolcunun Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş maçlarında forma giymesinin beklenmediği belirtildi.

PORTEKİZLİNİN SAKATLIĞI DAHA CİDDİ

Sarı kırmızılılarda Leao'nun sağlık durumunun ise Osimhen'e kıyasla daha ciddi olduğu ifade edildi. İleri derecede zorlanma ve kanama tespit edilen Leao için dört haftalık bir tedavi programı hazırladığı ve tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından oyuncunun idman ve güçlendirme çalışmalarına başlayacağı aktarıldı.

Rafael Leao

LEAO İÇİN 5-6 HAFTALIK DÖNÜŞ PLANI

Portekizli yıldızın fiziksel açıdan yeniden hazır hale gelmesi için özel bir antrenman programından geçeceği ve toplamda 5-6 haftalık bir sürecin ardından sahalara dönmesi hedeflendiği belirtildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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