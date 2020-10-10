Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY İSTANBUL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkı, pazar günü 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek ve Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören Anayasa değişikliğine dair oy vermek için sandığa gidecek.



KKTC halkı daha önce 10’uncu defa sandığa gitti. Bugüne kadarki en çok adayın yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçimi olma özelliği taşıyan seçimde 7’si bağımsız 11 aday yarışıyor. Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi), Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Kudret Özersay (Bağımsız), Mustafa Akıncı (Bağımsız) ve Serdar Denktaş (Bağımsız), KKTC seçmeninden oy isteyecek. Anayasa’nın 99. maddesine göre, Cumhurbaşkanı seçilebilmek için seçimde kullanılan geçerli oyların yüzde 50’sinden bir fazlasını almak gerekiyor. Adaylardan hiçbiri bu oy oranına ulaşamazsa, seçim ikinci tura kalacak ve bir hafta sonra en çok oyu alan iki aday arasında seçim yapılacak. KKTC'de hükümet ortağı Halkın Partisi'nin (HP) koalisyondan çekilme kararı almasıyla hükümetin düşmesi ve Kapalı Maraş'ın sahil kesimlerinin açılması sonrası sandıkta nasıl bir etkisi olacağı merak konusu...



BAĞIMSIZLAR AĞIRLIKTA



Bu seçim, en fazla bağımsız adayın olduğu seçim olarak da kayıtlara geçti. Sadece 3 adayın yarıştığı 1990 seçimleri ise en az adaylı seçim oldu. Cumhurbaşkanlığı seçim tarihinde ikinci tura kalan üç seçim oldu. 1995 yılındaki seçimde Rauf R. Denktaş ve Derviş Eroğlu ikinci tura kalırken, ikinci turun galibi Denktaş oldu. 2000 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ilk turda hiçbir aday oyların yarıdan bir fazlasını alamadı. En çok oyu alan adaylar yine Denktaş ve Eroğlu olurken, ikinci tur Eroğlu’nun adaylıktan çekildiğini açıklaması üzerine yapılmadı ve Yüksek Seçim Kurulu, Denktaş’ı seçilmiş ilan etti. 2015’te ikinci tur Derviş Eroğlu ve Mustafa Akıncı arasında yapıldı ve sandıktan Akıncı çıktı.

'OY VERMEYE GİDİN' ÇAĞRISI



KKTC seçmeni pandeminin gölgesinde sandığa giderek oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, halkın sağlığı için aldıkları önlemlerle seçmenlerin kendilerini daha emniyette hissetmesi gerektiğini belirterek seçmenleri vatandaşlık görevi olan oy kullanmaya çağırdı.

SON SEÇİMDE NE OLDU?



19 Nisan 2015 Cumhurbaşkanı seçimi...

Mustafa Onurer 428 (yüzde 0.40), Sibel Siber 24,271 (yüzde 22.53), Kudret Özersay 22,895 (yüzde 21.25), Derviş Eroğlu 30,328 (yüzde 28.15), Mustafa Ulaş 259 (yüzde 0.24), Mustafa Akıncı 29,030 (yüzde 26.94), Arif Salih Kırdağ 530 (yüzde 0.49). Seçmen sayısı 176 bin 916, geçerli oy pusulası sayısı 107 bin 741, seçime katılım oranı 62.35. Seçim en çok oyu alan Eroğlu ve Akıncı arasında ikinci tura kaldı.



2. TUR 26 NİSAN 2015



Mustafa Akıncı 67,032 oy aldı. (%60,50) Derviş Eroğlu 43,763 oy aldı. (%39.50)

Toplam seçmen sayısı 176 bin 980, geçerli oy pusulası sayısı 110 bin 795, seçime katılım oranı %64.12.

KİM NEREDE OY KULLANACAK?



UBP adayı Ersin Tatar, Lefkoşa’da Şht. Tuncer İlkokulu’ndaki 140 numaralı sandıkta...

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin adayı Tufan Erhürman, Gönyeli İlkokulu’nda 65 numaralı sandıkta...

Yeniden Doğuş Partisi adayı Erhan Arıklı, Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulu’nda 185 numaralı sandıkta...

Milliyetçi Demokrasi Partisi adayı Fuat Çiner, Lefkoşa’da Atleks Sanverler Ortaokulu’ndaki 128 numaralı sandıkta...

Bağımsız adaylardan Arif Salih Kırdağ, Lefkoşa’da Mahkemeler binası salon 1’deki 124 numaralı sandıkta...

Ahmet Boran, Haspolat İlkokulu’nda 121 numaralı sandıkta...

Mustafa Ulaş, Alayköy İlkokulu’nda 5 numaralı sandıkta...

Alpan Uz, Edremit’te Haseki Restoran’da 81 numaralı sandıkta...

Kudret Özersay, Beylerbeyi Anaokulu’ndaki 75 numaralı sandıkta...

Mustafa Akıncı, Lefkoşa’da Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda kurulacak 223 numaralı sandıkta...

Serdar Denktaş, Gönyeli Belediyesi’ndeki 68 numaralı sandıkta...