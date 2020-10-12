Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgınına ilişkin yetkililerle toplantı yaptı. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan hükümet sözcüsü Steffen Seibert, hükümetin salgını ciddiye aldığını belirterek toplantıda korona vak'alarındaki artışı durdurabilmek için alınacak önlemlerin ele alındığını söyledi. Almanya'nın salgının ikinci dalgasının başında olduğunu belirten Sözcü, salgınla mücadelenin önlem almakla mümkün olduğunu ifade etti.

Seibert, "Şimdi salgının artışına karşı başarılı bir şekilde karşı koyup koyamayacağımıza karar verme zamanıdır. Salgınla mücadele enfeksiyon zincirlerini takip etmekle mümkündür. Artışın devam etmesi veya düşüşe geçmesi aldığımız önlemlerin neticesini görmemiz için önemli bir göstergesidir. Bugün Başbakan korona kabinesiyle bir araya geldi. Çarşamba günü 16 eyaletin başbakanı ile bir araya gelerek durum değerlendirilmesi yapılacak" dedi.

Almanya'da enfeksiyon sınırını aşan riskli bölge sayısı 32'ye yükseldi.

Robert Koch Enstitüsü'ne göre, son 24 saatte Almanya'da 2467 yeni korona enfeksiyona rastlandığı ve 6 kişinin öldüğü bildirildi. Son verilere göre koronavirüs vak'a sayısının 325 bin 331’e yükseldiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 9621’e ulaştı.