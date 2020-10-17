Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın 2'nci büyük kenti Gence'de gece saatlerinde gerçekleştirildiği saldırıda hayatını kaybeden 13 sivilden 8'i bugün toprağa verildi. Eskerov ailesinin saldırıda hayatını kaybeden 5 ferdi, yakınları tarafından Gence'deki 4 nolu mezarlıkta Azerbaycan bayrağına sarılı şekilde toprağa verildi. Baba Suluddin Eskerov, oğlu Bahtiyar Eskerov, eşi Sevil Eskerova, kızlar Nigar Eskerova ve henüz 10 aylık olan Narin Eskerova'nın enkaz altından cansız çıkarıldığı belirtildi. Mezarlıkta bulunan Eskerov ailesinin yakınlarından Vugar Şerifov, "Yarın Nigar Eskerova'nın doğum günüydü. 16 yaşına girecekti. Hazırlığı yapıldı ancak bugün defnedildi" dedi. Füzenin müstakil evlerinin üzerine düştüğünü aktaran Şerifov, "Halen şoktayız, 1 kişi değil tam 5 kişi bir aileden bir anda yok oldu" diye konuştu.

GERİDE SADECE HATİCE KALDI

Füzenin isabet ettiği evlerden birinde oturan ve saldırı sırasında uykuda olan Royal Şahnezerov, eşi Zuleyha Şahnezerova ve henüz 5 aylık bebekleri Medine enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Saldırıdan sadece 3 yaşındaki kız çocukları Hatice'nin sağ kurtulduğu belirtildi. Royal'ın yakın akrabası Feride Botanova "Royal bankacıydı. Geçen hafta Gence'ye yapılan saldırıda birlikte olay yerini ziyaret etmiş, orada hayatını kaybedenler için karanfil bırakmıştık" ifadelerini kullandı. Füzenin doğrudan üzerine düştüğü evin Royal'ın ailesine ait olduğunu aktaran Botanova, "Maalesef tek bir kızı Hatice sağ kalabildi. Bu ölüm onlara hiç yakışmadı" dedi. "Ermenistan tekrar kente saldırır mı?" sorusuna Botanova, "İkinci defa vuran, 3'üncü defa da saldırır. Biz başka bir saldırı da bekliyoruz. Yine gece, yine uykudayken" diye konuştu. Zuleyha'nın annesi Sevinç Ağayeva da kızını son yolcuğuna uğurlarken ayakta durmakta zorlandı.