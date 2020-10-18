Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonalar sürerken, Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusu dün gece saatlerinde Azerbaycan’ın en büyük ikinci kentine füze saldırısı gerçekleştirmişti. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi de yaralanmıştı. ABD’nin başkenti Washington DC’de Azerbaycan Büyükelçiliği önüne gelen Azerbaycan vatandaşları Ermenistan saldırısında hayatını kaybedenleri andı. Azerbaycanlılar, büyükelçiliğin önünde mum yakarak, çiçek bıraktılar, çocuklar ise saldırıda hayatını kaybeden çocuklar için oyuncaklarını bıraktı. Azerbaycan vatandaşları, tüm dünyanın bu saldırıları görmesini istediklerini dile getirdi.

ABD Azerbaycan Akademi Birliğinin Başkanı Sevinc Mammadova yaptığı açıklamada, “Bugün biz her birimiz Azerbaycan vatandaşı olarak bir araya geldik. Vatandaşlarımızın acılarını yaşamak için. Bir insan olarak hepimizin burada yüreği acıyor. Azerbaycan’a karşı olan haksızlığı dünyaya duyurmak için biz buradayız. Azerbaycan tüm topraklarının tümünü ne olursa olsun geri alacak. Biz buna inanıyoruz. Biz inanıyoruz ki, bizim kahraman askerlerimiz sınırda son nefeslerine kadar gereken neyse yapacaklar. Azerbaycan güçlü devlettir ve Azerbaycan’ın arkasında böyle gördüğünüz gibi Azerbaycanlılar duruyor” dedi.

ABD’de yaşan Maykl Gul ise yaptığı açıklamada, “Kalbimiz kan ağlıyor. Birkaç gündür ne yiyoruz ne içiyoruz. Cehenneme döndü hayatımız. Benim annem aslen Gence’den onun çocukluk evi dağıldı, yerle yeksan oldu. Çocuklar var yani nasıl hissettiğimi sizlere anlatamam. Çünkü onları hiçbir lisanda anlatmak mümkün değil. Allah kimseye bu acıyı göstermesin inşallah. Valla ben hakikaten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Resmen cehennemin içerisindeyiz. Ne çalışabiliyoruz, ne uyku yok hiçbir şey yok. Cehennemin nasıl olduğunu ben şimdi anlıyorum. Annem, arkadaşlarım, akrabalarım yani biz şimdi hangi zamanda yaşıyoruz? Ben akrabalarımı arıyorum. Onlar ölü mü, yoksa yaşıyorlar mı? Buradan Gence’de yaşayan akrabalarımı arıyorum. Ararken Allah'ım ne olursun sağ olsun diye dua ediyorum” ifadelerini kullandı.