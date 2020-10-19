Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya, Göller Yöresi, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, İç Anadolu'nun batısı, Giresun'un doğusu ve Trabzon'da kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam edeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerler ile Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.