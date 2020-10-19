Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonları başarılı şekilde sürerken, Ermenistan’a ait çok sayıda askeri teçhizat ve araç ele geçirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrayıl’de ele geçirilen Ermenistan’a ait askeri teçhizatların ve araçların görüntülerini paylaştı.
Fuzuli ve Cebrayıl’de ele geçirilen askeri teçhizat ve araçlara ait görüntüler paylaşıldı
19.10.2020 - 23:01 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 23:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Fuzuli ve Cebrayıl’de Ermenistan ordusundan ele geçirdiği askeri teçhizatlara ve araçlara ait görüntüleri paylaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Azerbaycan,Ermenistan,Cebrayıl,Fuzuli,
740178 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/740178.aspx
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