Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkçılardan Andy (29), “Bilmeden hamile köpek balığı yakaladık. Karnından üç yavru çıktı. Bunlardan biri çok tuhaf görünüyordu. Hem tek gözlüydü, hem de süt beyaz renkteydi” dedi. Balıkçılar garip görünümlü yaratığı yetkililere haber verdi ama onlar gelinceye kadar hayvan öldü. Hem tek gözlü hem de albino köpek balığının çok nadir görülebilecek bir durum olduğu açıklandı.

Albino hastalığı genellikle beyaz deriye, hafif saçlara ve görme sorunlarına sebep olan, pigment melaninin azalması veya yokluğundan kaynaklanıyor.