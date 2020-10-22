Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan, işgal altındaki Dağlık Karabağ'da Ermeni ordusuna darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cebrail istikametindeki operasyonlarda Ermenistan ordusunun 556. alay taburu imha edildi. Yaklaşık 400 sözleşmeli askerden oluşan tabur personelinin çoğunun etkisiz hâle getirilirken, askerî birlik yeniden yapılanmak üzere Ermenistan'ın Ararat kentine döndü. Alay komutanı, kalan personeli tekrar savaşmaya göndermeyi reddettiği için görevden alındı, savaşa gitmeyi reddeden birçok askere de soruşturma açıldı. Ermenistan ordusu Cebrail ve Gubadlı istikametinde de büyük darbe aldı. 18. motorize tümen büyük kayıp vererek geri çekilirken Azerbaycan ordusu, 5. muhrip alayının mevzilerini ve buradaki çok sayıda silah ile mühimmatı ele geçirdi. Çatışmalarda çok sayıda Ermeni askerin etkisiz hâle getirildiği açıklandı. Ermenistan ordusunun 6'ncı ve 7'nci muhrip alaylarının personeli arasında da çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

ÜÇ İHA DAHA DÜŞÜRÜLDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’a ait üç İHA'nın daha düşürüldüğünü açıkladı. Sabah saatlerinde Horadiz kasabasında keşif uçuşu gerçekleştirirken bir İHA düşürülmüştü. Öğlenden sonra iki İHA’nın daha düşürüldüğü açıklandı. Önceki gün de Ermenistan’a ait iki İHA düşürülmüştü.

PAŞİNYAN: ÇOK ZOR DURUMDAYIZ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin çatışmalarda çok fazla darbe aldığını itiraf etti. Durumun ülkesi için kötü gözüktüğünü söyleyen Paşinyan, gönüllüleri Ermenistan saflarında savaşmaya çağırdı.

BAYRAMOV MOSKOVA'DA

Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, resmî ziyareti kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'ın önce Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la ardından da Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan ile "Dağlık Karabağ" konusunda ayrı ayrı görüştüğü açıklandı.

63 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Bu arada Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 21 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 63 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti, 292 kişi yaralandı. Ermenistan'ın saldırılarında 1981 ev, 90 apartman ve 386 kamu binası da kullanılamaz hâle geldi.

BAYRAK OYUNU

Azerbaycan karşısında direnemeyen Ermenistan, bu sefer de tıpkı terör örgütü PKK/YPG gibi hamle yaptı. Çatışmadan kaçan Ermeni ordusu askerleri, sınır bölgesine Rus bayrakları dikerek, işgal ettiği yerleri korumaya çalışıyor. PKK/YPG'li teröristler de Afrin'de Türkiye sınırına yakın noktaya Rus bayrakları dikerek, kendilerini korumaya çalışmıştı. Diğer yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, “Karabağ’a getirilen PKK’lı teröristler, Ermenistan’ın ilk savunma hattına yerleştirildi” bilgisini paylaştı.