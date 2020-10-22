Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 47 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 bin 899 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 816 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 10 bin 465'e, vakaların 442 bin 164'e, sağlığına kavuşanların sayısının 371 bin 826'ya çıktığı ifade edildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği böylece can kaybının 768'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada 995 kişinin enfekte olduğu, 617 kişinin de iyileştiği ülkede, vakaların 52 bin 620'ye, iyileşenlerin sayısının da 29 bin 57'ye yükseldiği kaydedildi.