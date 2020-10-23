Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Cambridgeshire bölgesinde Brandon Bank ve Little Ouse köylerinde yaşayanları, nehir üzerindeki demir köprü birbirine bağlıyor.

Köylüler 70 senedir bu köprüyü ücretsiz kullanıyordu.

Bölgedeki arazilerin sahibi South Yorkshire Emekliler Kurumu, bundan sonra köprüyü kullanmak isteyenlerin yıllık 780 sterlin (8 bin TL) ödemesi gerektiğini bildirdi.

Traktör ve kamyonlar ise yıllık 3 bin sterlin ödemek zorunda.

Parayı ödemek istemeyenler hemen bitişiklerindeki köye veya oradaki arazilerine ulaşmak için her seferinde 15 kilometre yol gitmek zorunda.

İki köyün bir bütün olduğunu, okulları ve çoğu kurumu müşterek kullandıklarını söyleyen köylüler uygulamaya tepki gösterdi.