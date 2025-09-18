Kış lastiği ne zaman takılır, zorunlu mu, cezası var mı? Uygulamayı Bakan Uraloğlu duyurmuştu!

Kış lastiği ne zaman takılır, zorunlu mu, cezası var mı araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, şehirlerarası trafiğe çıkan yolcu ve eşya taşımacılığı yapan tüm araçların kış lastiği takması mecburi oldu. Hususi otomobil sahipleri için yasal bir zorunluluk ise bulunmuyor; ancak sürüş güvenliği açısından kış lastiği kullanmaları şiddetle tavsiye ediliyor.

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücüler kış lastiği uygulamasını merak ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık başlayacağını ve 1 Nisan'a kadar devam edeceğini açıkladı.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNLU MU?

Bakan Uraloğlu, kış lastiklerinin özellikle 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığını belirterek kazaların önlenmesinde kritik rol oynadığını vurguladı. Şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu.

Hususi otomobil sahipleri için yasal bir zorunluluk yokken sürüş güvenliği açısından kış lastiği takılması tavsiye ediliyor. Kış lastiği uygulaması sadece lastik takmayı değil, zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların araçlarda bulundurulmasını da kapsıyor. Patinaj zinciri bulunması kış lastiği zorunluluğunu kaldırmıyor.

Uygulamada kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin tüm dingillerinde kış lastiği bulundurulması gerekirken, kamyonet, minibüs ve otomobillerin de dört lastiği kış lastiği olmalı. Sürüş esnasında değiştirilmesi gereken lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu. Sadece buzlu zeminde kullanılan çivili lastikler kış lastiği yerine geçiyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NEDİR?

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan sürücüler için ceza uygulanıyor. 2025 yılı itibarıyla kış lastiği takmama cezası 5.856 TL olarak belirlendi. Lastiklerin teknik özelliklerine de dikkat edileceği ifade edildi. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde lastik diş derinliği en az 4 milimetre, kamyonet, minibüs ve binek araçlarda ise 1,6 milimetre olmalı. Diş ölçümü lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden yapılacak. Kış lastiklerinde ayrıca M+S işareti veya kar tanesi simgesi bulunması zorunlu.