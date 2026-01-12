Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank'tan Türkiye'ye ilişkin yeni bir rapor geldi. Dev banka, faiz ve dolar kuruna ilişkin tahminlerini açıkladı. İşte detaylar...

Merkez Bankası, Temmuz 2025'te başladığı faiz indirimlerine aralık ayında da devam etti. Temmuzda 300 baz puan, eylülde 250 baz puan, ekimde ise 100 baz puan, aralıkta ise 150 baz puan indirim yapan Merkez, son 4 toplantıda 800 baz puanlık faiz indirimine gitti. Böylece temmuzda yüzde 46 olan faiz yüzde 38'e düştü.

150 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın bu ay da faiz indirimlerine devam edip etmeyeceği araştırılırken, Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank'tan dikkat çeken bir Türkiye raporu geldi.

Alman Commerzbank Türkiye raporu! Dikkat çeken dolar ve faiz tahmini

Commerzbank, Merkez Bankası'ndan 22 Ocak tarihinde 150 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Banka, mevcut ortamda yeni faiz indirimlerinin Türk Lirasında değer kaybına destek olmayacağını belirtiyor.

DOLAR KAÇ LİRA OLACAK?

Alman banka dolar/TL'ye ilişkin de bir tahminde bulundu. Finans devine göre, dolar/TL yılın ilk çeyreğinin sonunda 44 lira seviyesine doğru hareket edecek.

