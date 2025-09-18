Yeni sezonu ve yeni yarışmacıları ile TV8'de yayınlanan İşte Benim Stilim, uzun süredir TV8 yayın akışında yer almıyor.

"İşte Benim Stilim ne zaman başlayacak?" sorusu programın takipçileri tarafından merak edilip araştırılıyor.

İŞTE BENİM STİLİM BİTTİ Mİ?

TV8 ekranlarının gündüz kuşağı programlarında yer alan İşte Benim Stilim, 13 Temmuz Pazar günü yayınlanan bölümü ile ekranlara bir mola vererek sezon finaline gitti.

Büyük bir ilgiyle takip edilen programın kısa süre içinde ekrana gelmesi bekleniyor.

Öykü Serter tarafından sunulan yarışmanın jüri koltuğunda Güzide Duran, Nur Bilen Yavuzer ve Ivana Sert oturmaktadır.

İŞTE BENİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İşte Benim Stilim yeni sezon tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak yeni sezonun kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Sezon finali yapan stil yarışmasının kısa bir sürenin ardından ekranlara geri dönmesi bekleniyor.