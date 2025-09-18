Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İşte Benim Stilim ne zaman başlayacak?

İşte Benim Stilim ne zaman başlayacak?

Güncelleme:
İşte Benim Stilim ne zaman başlayacak?
İşte Benim Stilim ne zaman başlayacak? sorusu programın sıkı takipçileri tarafından gündeme geldi. Sunuculuğunu Öykü Serter üstlenirken, jüri koltuğunda da Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor.

Yeni sezonu ve yeni yarışmacıları ile TV8'de yayınlanan İşte Benim Stilim, uzun süredir TV8 yayın akışında yer almıyor. 

"İşte Benim Stilim ne zaman başlayacak?" sorusu programın takipçileri tarafından merak edilip araştırılıyor.

İşte Benim Stilim ne zaman başlıyor? İşte Benim Stilim jüri üyeleri belli oldu mu? - Magazin Haberleri - Milliyet

İŞTE BENİM STİLİM BİTTİ Mİ?

TV8 ekranlarının gündüz kuşağı programlarında yer alan İşte Benim Stilim, 13 Temmuz Pazar günü yayınlanan bölümü ile ekranlara bir mola vererek sezon finaline gitti.

Büyük bir ilgiyle takip edilen programın kısa süre içinde ekrana gelmesi bekleniyor.

Öykü Serter tarafından sunulan yarışmanın jüri koltuğunda Güzide Duran, Nur Bilen Yavuzer ve Ivana Sert oturmaktadır.

İşte Benim Stilim'de son anda sürpriz: Cumartesi bekleyenler boş çıktı, Pazar büyük final geliyor! - Dokuz Eylül - Güncel İzmir Haberleri

İŞTE BENİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İşte Benim Stilim yeni sezon tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak yeni sezonun kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Sezon finali yapan stil yarışmasının kısa bir sürenin ardından ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

