Nur Biler Yavuzer kimdir, evli mi, kaç yaşında ve nereli?

Nur Biler Yavuzer kimdir, evli mi, kaç yaşında ve nereli?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nur Biler Yavuzer kimdir, evli mi, kaç yaşında ve nereli?
Haberler / Türkiye Gazetesi

Televizyonda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasının jüri üyelerinden Nur Bilen Yavuzer son günlerde özel hayatı ile gündemde... Prof. Dr. Reha Yavuzer ile olan 12 yıllık evliliği biteceği iddia edilen Nur Bilen Yavuzer kimdir? Neden boşanıyor? Bu soruların cevabını ve Yavuzer'in hayat hikayesini derledik.

Influencer Nur Bilen Yavuzer'ın boşanacağı söylentileri sosyal medyanın gündeminde. Aile hayatıyla sık sık örnek gösterilen Yavuzer'in 12 yıllık eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer'den boşanacağı iddia ediliyor. Bu sebeple Nur Bilen Yavuzer kimdir, nerelidir, kaç yaşında, kiminle evli, aslen nereli, neden boşanıyor, niçin gündemde? Gibi sorular sık sık aranıyor. İşte Nur Bilen Yavuzer ve hayat hikayesi...  

Nur Biler Yavuzer kimdir, evli mi, kaç yaşında ve nereli? - 1. Resim

NUR BİLER YAVUZER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Nur Bilen Yavuzer, 1980 yılında Ankara'da doğdu. Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünü bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Turizm bölümünden mezun oldu.

NUR BİLER YAVUZER NE İŞ YAPAR?

Yaklaşık 13 yıl turizm sektöründe çalıştıktan sonra güzellik ve moda alanlarına yöneldi. Yavuzer, bu alanda eğitim almak için Londra'ya gitti. İngiltere'de aldığı eğitim sayesinde uluslararası düzeyde makyaj artisti ve eğitmen diploması sahibi oldu. Ayrıca, medikal mikropigmentasyon alanında uzmanlık kazandı.

Nur Biler Yavuzer kimdir, evli mi, kaç yaşında ve nereli? - 2. Resim

SOSYAL MEDYADAN TELEVİZYONA...

İngiltere'deki eğitimini tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü. Prof. Dr. Reha Yavuzer ile evlendi. Yavuzer çifti Renee Klinik'i kurdu. Nur Bilen Yavuzer, burada estetik ve güzellik alanında eğitimler vermeye başladı. Güzellik uzmanı olan Yavuzer, sosyal medya sayesinde fenomene dönüştü. Ayrıca, bir web sitesi ve markası bulunan Nur Bilen Yavuzer, son dönemde, televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan "İşte Benim Stilim"' adlı moda yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

ALDATMA İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Yavuzer çifti 'aldatma' iddiaları ile gündeme geldi. Ancak Nur Bilen Yavuzer, bunun gerçek dışı olduğunu savundu. Kocası hakkında çıkan Sami Kiresepi ile "yakınlaştı" söylentilerinin sert bir dille reddeden Nur Bilen Yavuzer "Çocuklarımıza zarar veren bu ahlaksız haberlerin yayınlandığı tüm mecralara hukuki yollarla cevap vereceğimizi kamuoyuna duyuruyorum. Kalemi, fikri kuvvetli olmayanlar gazetelerde para karşılığı yaptıkları yalan haberlerle yaşıyorlar, ne gurursuzca..." şeklinde açıklama yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

