İşte Benim Stilim bitti mi, neden yok? İşte Benim Stilim yeni bölüm TV8 yayın akışında yer almadı

TV8’in gündüz kuşağında izleyicilerle buluşan moda ve stil yarışması “İşte Benim Stilim” ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 15.30’da yayınlanması beklenen program, TV8 yayın akışında yer almadı. İşte Benim Stilim bitti mi, neden yok, İşte Benim Stilim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak merak ediliyor.

Son bölümlerinde final havası esen yarışmada, jüri üyeleri Güzide Duran, Ivana Sert ve Nur Bilen Yavuzer’in yorumlarıyla yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet yaşanıyordu.

Sunuculuğunu Öykü Sertel’in üstlendiği program, özellikle hafta içi öğle kuşağında sadık bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. İşte Benim Stilim programının 14 Temmuz tarihinde ekranlara gelmemesi, programın sona erdiği iddialarını güçlendirdi. Peki, İşte Benim Stilim bitti mi, neden yok, İşte Benim Stilim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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İŞTE BENİM STİLİM BİTTİ Mİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan moda yarışması ''İşte Benim Stilim bitti mi?'' sorusu ile gündemde. 14 Temmuz 2025 tarihinde programın yayın akışında yer almamasıyla birlikte yarışmanın akıbeti merak edildi.

Uzun süredir ekranda olan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yarışmanın, 13 Temmuz’da yayımlanan bölümü sezon finali olarak ekranlara geldi. Programın bitmediği, yalnızca sezon arasına girdiği belirtildi.

İŞTE BENİM STİLİM NEDEN YOK?

14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 15.30’da ekranlara gelmesi beklenen İşte Benim Stilim, yayın akışında yer almadı. Programın yerine TV8’de MasterChef Türkiye’nin tekrar bölümü yayınlandı.

İşte Benim Stilim sezon finaline girdiği için kısa bir süre ekranlarda olmayacak.

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İŞTE BENİM STİLİM SEZON FİNALİ Mİ YAPTI?

İşte Benim Stilim 13 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı. Programın sunucusu Öykü Sertel ve jüri üyeleri Güzide Duran, Ivana Sert ile Nur Bilen Yavuzer’in yer aldığı sezon, sona eren son bölümle birlikte tamamlandı.

İŞTE BENİM STİLİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İşte Benim Stilim yeni sezon yeni bölümler için kesin bir tarih açıklanmadı. Yarışmanın Eylül ayında başlaması bekleniyor. Net bilgi ise TV8'in yeni sezon yayın takvimi açıklandığında belli olacak.