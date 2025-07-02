İşte Benim Stilim Ceyda neden yok, ayrıldı mı? Sosyal medya hesabından açıkladı

Hafta içi her gün 15.30'da TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim programında bu hafta Ceyda ekranda görünmedi. Ceyda Şahin'in programda olmama nedeni araştırılırken İşte Beni Stilim Ceyda neden yok konusu gündemde yer aldı. Ceyda Şahin Ertan sosyal medya hesabından açıkladı.

İzleyiciler İşte Benim Stilim Ceyda neden yok, ayrıldı mı konularını gündeme getirirken yarışmacı sosyal medya hesabından diskalifiye edilip edilmediğine dair açıklama yaptı.

İŞTE BENİM STİLİM CEYDA NEDEN YOK?

Gündüz kuşağında yakından takip edilen programın 30 Haziran-4 Temmuz haftasının yayınlanan bölümlerinde Ceyda Şahin yer almadı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan İşte Benim Stilim Ceyda, sağlık durumlarından dolayı programda bulunamadığını ifade ederken 1-2 bölüm sonra programda olacağını ifade etti.

İŞTE BENİM STİLİM CEYDA AYRILDI MI, ELENDİ Mİ?

Londra'da yaşadığı bilinen evli ve bir kız çocuk annesi olan Ceyda Şahin Ertan'ın programda yer almaması ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Ancak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumu nedeniyle programda yer almadığını ifade etti.

CEYDA ŞAHİN ERTAN KİMDİR?

Londra'da yaşayan ve 31 yaşında olan Ceyda Şahin Ertan evli ve bir kız çocuğu annesidir. 18 yıldır Londra'da yaşayan Ceyda, eşinin çocukluk arkadaşı olduğunu belirtiyor.

CEYDA ŞAHİN ERTAN ŞEVVAL ŞAHİN KARDEŞ Mİ?

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile İşte Benim Stilim yarışmacısı Ceyda Şahin kardeş olup olmadığı gündeme geldi. Ceyda Şahin, Şevval Şahin'in ablasıdır.