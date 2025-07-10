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İşte Benim Stilim Ayşenur neden yok? İzleyiciler yarışmacının elenme durumunu merak ediyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İşte Benim Stilim Ayşenur neden yok? İzleyiciler yarışmacının elenme durumunu merak ediyor
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Hafta içi her gün 15.30'da TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim programında bu hafta yarışmacı Ayşenur Balcı ekranda görünmedi. Eski yarışmacı yeni sezonda ekranlara dönerek hayranlarını sevindirirken son günlerde yarışmada yer almaması elenip elenmediğini gündeme getirdi. İşte Benim Stilim Ayşenur neden yok konusu gündemde yer aldı.

İzleyiciler İşte Benim Stilim Ayşenur neden yok, ayrıldı mı konularını gündeme getirirken yarışmacının sosyal medya hesabı ve Öykü Serter'in açıklamaları yakından takip ediliyor. 

İŞTE BENİM STİLİM AYŞENUR NEDEN YOK?

11 yıl aradan sonra İşte Benim Stilim programına geri dönen Ayşenur Balcı, tarzı ve imajı ile yakından takip ediliyordu. Yarışmaya dönmesiyle hayran kitlesiyle yeniden buluşan İşte Benim Stilim Ayşenur, 7-11 Temmuz haftasında yayınlanan bölümlerde yer almadı. Programda olmama nedeninin sağlık sorunları olduğunu ve iyileşmesinin ardından geri döneceği öğrenildi.

İşte Benim Stilim Ayşenur neden yok? İzleyiciler yarışmacının elenme durumunu merak ediyor - 1. Resim

İŞTE BENİM STİLİM AYŞENUR BALCI ELENDİ Mİ?

Programın daha önceki bölümlerinde de yarışmacılar sağlık sorunları ve özel nedenlerle programa ara vermiş veya tamamen ayrılmıştı. İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Balcı'nın ise bir sağlık sorunu yaşadığı bu nedenle 7-11 Temmuz haftası yayınlanan bölümlerde olmadığı düşünülüyor. Yarışmacı birkaç gün içinde programa geri dönecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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