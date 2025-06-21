Nihal Candan'ın katıldığı yarışmanın sunucusu Öykü Serter'den dikkat çeken açıklama

"İşte Benim Stilim" programının sunucusu Öykü Serter, hayatını kaybeden Nihal Candan için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Serter, yaptığı paylaşımda “Keşke elimden bir şey gelebilseydi. Rabbim mekanını cennet eylesin, varsa günahlarını affetsin” ifadelerini kullandı.

‘Anoreksiya nervoza’ nedeniyle hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan için ünlü sunucu Öykü Serter'den bir veda mesajı geldi.

30 yaşındaki Candan, katıldığı “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınmıştı. Programın sunucusu Öykü Serter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nihal Candan'ı şu sözlerle andı:

"KEŞKE ELİMDEN BİR ŞEY GELSEYDİ"

“Hayatlarımız kesiştiğinde çok sevdiklerimdendi Nihal... Pırıl pırıl bir kalp... Gördüğümüz ağız dolusu tebessümüyle gül yüzü, zeka fışkıran çakmak çakmak gözleriyle hayat dolu bir kız çocuğuydu belki ama aslında sevdiklerinin her yükünü de sırtlanan küçük dev bir kadındı o...”

50 yaşındaki Serter, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Keşke elimden bir şey gelebilseydi. Takdir Yüce Yaradanın, varsa günahlarını affetsin. Rabbim, mekanını cennet eylesin, yattığı yer incitmesin. Ben de en çok seni özleyeceğim. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim.”

NİHAL CANDAN KİMDİR?

15 Haziran 1995’te Mersin’de doğan Nihal Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” adlı yarışmayla televizyon dünyasına adım attı. Ardından “Survivor 2016” kadrosunda yer alarak geniş kitlelerce tanındı. Son dönemde ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyordu.