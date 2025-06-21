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Nihal Candan'ın katıldığı yarışmanın sunucusu Öykü Serter'den dikkat çeken açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nihal Candan&#039;ın katıldığı yarışmanın sunucusu Öykü Serter&#039;den dikkat çeken açıklama
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"İşte Benim Stilim" programının sunucusu Öykü Serter, hayatını kaybeden Nihal Candan için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Serter, yaptığı paylaşımda “Keşke elimden bir şey gelebilseydi. Rabbim mekanını cennet eylesin, varsa günahlarını affetsin” ifadelerini kullandı.

‘Anoreksiya nervoza’ nedeniyle hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan için ünlü sunucu Öykü Serter'den bir veda mesajı geldi.

Nihal Candan'ın katıldığı yarışmanın sunucusu Öykü Serter'den dikkat çeken açıklama - 1. Resim

30 yaşındaki Candan, katıldığı “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınmıştı. Programın sunucusu Öykü Serter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nihal Candan'ı şu sözlerle andı:

Nihal Candan'ın katıldığı yarışmanın sunucusu Öykü Serter'den dikkat çeken açıklama - 2. Resim

"KEŞKE ELİMDEN BİR ŞEY GELSEYDİ"

“Hayatlarımız kesiştiğinde çok sevdiklerimdendi Nihal... Pırıl pırıl bir kalp... Gördüğümüz ağız dolusu tebessümüyle gül yüzü, zeka fışkıran çakmak çakmak gözleriyle hayat dolu bir kız çocuğuydu belki ama aslında sevdiklerinin her yükünü de sırtlanan küçük dev bir kadındı o...”

Nihal Candan'ın katıldığı yarışmanın sunucusu Öykü Serter'den dikkat çeken açıklama - 3. Resim

50 yaşındaki Serter, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Keşke elimden bir şey gelebilseydi. Takdir Yüce Yaradanın, varsa günahlarını affetsin. Rabbim, mekanını cennet eylesin, yattığı yer incitmesin. Ben de en çok seni özleyeceğim. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim.”

Nihal Candan'ın katıldığı yarışmanın sunucusu Öykü Serter'den dikkat çeken açıklama - 4. Resim

NİHAL CANDAN KİMDİR?

15 Haziran 1995’te Mersin’de doğan Nihal Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” adlı yarışmayla televizyon dünyasına adım attı. Ardından “Survivor 2016” kadrosunda yer alarak geniş kitlelerce tanındı. Son dönemde ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyordu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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