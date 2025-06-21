Nihal Candan'ın vefatından sonra açıkladı! Derya Uluğ'dan dikkat çeken itiraf

Yoğun bakımda tedavi gören ve 23 kiloya kadar düşen sosyal medya fenomeni Nihal Candan hayatını kaybetti. Candan’ın ölümünün ardından Derya Uluğ ve İrem Derici’den dikkat çeken paylaşımlar geldi. Her iki şarkıcı da geçmişte anoreksiya hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı.

“Dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla Kasım 2023’te tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde geçirdiği süreçte ciddi sağlık sorunları yaşamış ve Anoreksiya Nervoza teşhisi konmuştu. Kilosu 23’e kadar düşen Candan, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti.

Nihal Candan

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve iki kez kalbi duran Nihal Candan’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Candan’ın ölümünün ardından Derya Uluğ ve İrem Derici’den dikkat çeken paylaşımlar geldi. Her iki şarkıcı da geçmişte anoreksiya hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı.

"BİR DİLİM EKMEK YİYEBİLMEK İÇİN DUA ETTİĞİM GECELERİ BİLİYORUM"

Derya Uluğ, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Üniversite yıllarında anoreksiya yaşamış ve atlatmış biri olarak, sosyal medya baskıları ya da başka sebeplerle sağlıksız zayıflığın sanılandan çok daha tehlikeli olduğunu söylemek istiyorum. Bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ettiğim geceleri biliyorum. Yemek yiyebilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu o günlerden sonra anladım. 2 yıl süren ve 39 kiloya kadar düştüğüm bu süreçte inat ettim ve sağlığıma kavuştum. Fakat Nihal Candan bu kadar şanslı olamadı. Çok üzgünüm, mekanı cennet olsun. Genç kızlarımıza tavsiyem, zayıflık güzellik demek değildir, sağlık her şeyden kıymetlidir. Zayıf görünmekten mutlu oluyorsanız lütfen bunu sporla ve sağlıklı beslenerek yapın."

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından Nihal Candan’ın bir fotoğrafını paylaşarak, “Kolaydı değil mi? Gitti işte… Ailesi ağlar ardından ancak. Ben bunu zor yendim, belki hâlâ yenemedim” notunu yazdı.

Ayrıca 2017 yılında tedavi gördüğü döneme ait bir fotoğrafını da paylaşan Derici, şu notu düştü: “2017. Özel odaya çıktığımda ilk çektirdiğim fotoğraf. 5-6 kilo almış hâlimdi bu. Kimin ne yaşadığını bilemezsiniz.”