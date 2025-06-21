Fenomen Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! "Hani hakim, savcı olacaktın?"

Anoreksiya nedeniyle 23 kiloya düşen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Candan, bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak namazın ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek. Nihal Candan için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, 16 Kasım’da “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Cezaevindeyken ciddi sağlık sorunları yaşayan Nihal Candan, 37 kiloya kadar düşmüş ve anoreksiya nervoza teşhisi konulmuştu.

NİHAL CANDAN KİLYOS MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Tedavi sürecinde durumu ağırlaşan ve 23 kiloya kadar düşen Candan, ikinci kez kalbinin durmasının ardından hayatını kaybetti.

Nihal Candan’ın cenazesi, bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak namazın ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.

ANNESİ VE KARDEŞİNİN GÖZYAŞLARI

Cenaze töreninden dakikalar önce camiye gelen anne Umut Candan ile kız kardeş Bahar Candan, ayakta durmakta güçlük çektiler. Umut Candan, "Nihal hani sen hakim, savcı olacaktın?" diyerek; tabutun başından ayrılmayan Bahar Candan ise "Ablam öldü benim" diyerek gözyaşı döktü.