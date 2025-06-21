Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Fenomen Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! "Hani hakim, savcı olacaktın?"

Fenomen Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! "Hani hakim, savcı olacaktın?"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenomen Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! &quot;Hani hakim, savcı olacaktın?&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anoreksiya nedeniyle 23 kiloya düşen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Candan, bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak namazın ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek. Nihal Candan için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, 16 Kasım’da “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Ünlü fenomen Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! - 1. Resim

Cezaevindeyken ciddi sağlık sorunları yaşayan Nihal Candan, 37 kiloya kadar düşmüş ve anoreksiya nervoza teşhisi konulmuştu.

Ünlü fenomen Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! - 2. Resim

NİHAL CANDAN KİLYOS MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Tedavi sürecinde durumu ağırlaşan ve 23 kiloya kadar düşen Candan, ikinci kez kalbinin durmasının ardından hayatını kaybetti.

Ünlü fenomen Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! - 3. Resim

Nihal Candan’ın cenazesi, bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak namazın ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.

ANNESİ VE KARDEŞİNİN GÖZYAŞLARI

Cenaze töreninden dakikalar önce camiye gelen anne Umut Candan ile kız kardeş Bahar Candan, ayakta durmakta güçlük çektiler. Umut Candan, "Nihal hani sen hakim, savcı olacaktın?" diyerek; tabutun başından ayrılmayan Bahar Candan ise "Ablam öldü benim" diyerek gözyaşı döktü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İranlı Bakan Erakçi'den çarpıcı Orta Doğu yorumu! "ABD'nin katılması çok talihsiz"Paşinyan ile Erdoğan arasında kritik belge gündemi: Barış anlaşmasına ilk imza Washington'da mı atılacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
30 yaşında hayatını kaybetti! Nihal Candan'ın cenaze töreni detayları belli oldu - MagazinÜnlü ismin cenaze töreni detayları belli olduMüge Anlı'nın kızı Lidya üniversiteden mezun oldu! Görenler şoke oldu: Son hali annesine benzetildi - MagazinKızı üniversiteden mezun olduÜnlü oyuncu Serdar Orçin evlendi! Eşi kendisinden ünlü çıktı: İşte müstakbel eşi... - MagazinEvlendi! Eşi kendisinden ünlü çıktı: Bakın kimmiş...Ünlü oyuncuya araba çarptı! Hayatını kaybetti - MagazinÜnlü oyuncuya araba çarptı! Hayatını kaybettiAblası Nihal Candan'ın ölüm haberini alan Bahar Candan yıkıldı! Hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi - MagazinNihal Candan’ın ölüm haberi Bahar’ı yıktı! Sinir krizi geçirdi23 kiloya kadar düşen Nihal Candan hayatını kaybetti - Magazin23 kiloya kadar düşen Nihal Candan hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...