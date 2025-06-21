30 yaşında hayatını kaybetti! Nihal Candan'ın cenaze töreni detayları belli oldu

Ünlü sosyal medya fenomeni Nihal Candan, uzun süredir yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti. 23 kiloya kadar düşen Candan’ın cenazesi, 18 Haziran Salı günü İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Cezaevinde kaldığı süreçte Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine kısa süre önce tahliye edilmişti.

Yeme bozukluğu nedeniyle 23 kiloya kadar düşen genç fenomen, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. İkinci kez kalbi duran Candan, yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ailesinden yapılan açıklamaya göre, Candan'ın cenazesi bugün öğle vaktinde İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Asıl adı Gülnihal Candan olan genç fenomen, 15 Haziran 1995’te Mersin’de doğdu. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gören Candan, geniş kitleler tarafından TV8 ekranlarında yayınlanan “Bu Tarz Benim” yarışmasıyla tanındı.