Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Tuna Tunca kimdir? Cebelitarık Boğazı’nı yüzerek geçen otizmli ilk Türk sporcu

Tuna Tunca kimdir? Cebelitarık Boğazı’nı yüzerek geçen otizmli ilk Türk sporcu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tuna Tunca kimdir? Cebelitarık Boğazı’nı yüzerek geçen otizmli ilk Türk sporcu
Otizm, Spor, Yüzme, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçen otizimli ilk Türk sporcu oldu. Bu nedenle Tarık Tunca kimdir, kaç yaşında sorgulamaları sosyal medyada ve arama motorlarında yapılıyor.

Yüzücü Tuna Tunca Cebelitarık Boğazı’nı yüzerek geçen ilk otizmli Türk sporcu unvanını elde ederek Türk spor tarihine geçti. Peki, Tuna Tunca kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TUNA TUNCA KİMDİR?

İzmir'de doğup büyüyen Tuna Tunca, küçük yaşlarda yüzmeye başladı. Otizimli ultra maraton yüzücüsü, henüz küçük yaşlarda suya ilgisini keşfetti. Annesi

iTuna Tunca, İzmir’de doğup büyüyen ve 3,5 yaşında yüzme tutkusunu keşfeden otizmli bir ultra maraton yüzücüsüdür. Henüz küçük yaşlarda suya olan ilgisiyle dikkat çeken Tunca, annesi Gül Nur Tunca’nın desteğiyle yüzme eğitimine başladı. 

Daha önce İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nı yüzerek geçen ilk otizmli birey olan Tunca, 2024’te İtalya’nın Capri Adası’ndan Napoli’ye 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek büyük bir başarı elde etti.

13 Haziran 2025’te Manş Denizi’ni 13 saat 26 dakikada geçerek otizmli ilk Türk sporcu unvanını kazanan Tunca, şimdi de Cebelitarık Boğazı’nı 5 saat 32 dakikada yüzerek tarihe geçti.

Tuna Tunca kimdir? Cebelitarık Boğazı’nı yüzerek geçen otizmli ilk Türk sporcu - 1. Resim

TUNA TUNCA KAÇ YAŞINDA?

22 yaşındaki genç yüzücü ultra maraton yüzme alanında kulaç atıyor. Henüz küçük yaşlarda yüzmeye ilgisi başlayan Tunca, kısa sürede profesyonel antrenmanlara başlayarak parkurlarda adından söz ettirdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? Lig aşaması maçları için geri sayım başladı!Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Behzat Ç. 3. sezon 6. bölüm ne zaman? Sezon finali tarihi belli oldu - HaberlerBehzat Ç. 3. sezon 6. bölüm ne zaman? Sezon finali tarihi belli olduTESKİ su kesintisi 5 Eylül: Tekirdağ’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerTESKİ su kesintisi 5 Eylül: Tekirdağ’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Bahar dizisindeki Timur öldü mü? 49. bölüm fragmanı detayları ortaya çıktı - HaberlerBahar dizisindeki Timur öldü mü? 49. bölüm fragmanı detayları ortaya çıktıBugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 5 Eylül FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçları - HaberlerBugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 5 Eylül FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçları2026 BELMEK kurs kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor? Branş sınırlaması getirildi - Haberler2026 BELMEK kurs kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor? Branş sınırlaması getirildiSüper Lig'de bu hafta maçlar neden yok? 5. hafta maç takvimi belli oldu - HaberlerSüper Lig'de bu hafta maçlar neden yok? 5. hafta maç takvimi belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...