Tuna Tunca kimdir? Cebelitarık Boğazı’nı yüzerek geçen otizmli ilk Türk sporcu

Yüzücü Tuna Tunca Cebelitarık Boğazı’nı yüzerek geçen ilk otizmli Türk sporcu unvanını elde ederek Türk spor tarihine geçti. Peki, Tuna Tunca kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TUNA TUNCA KİMDİR?

iTuna Tunca, İzmir’de doğup büyüyen ve 3,5 yaşında yüzme tutkusunu keşfeden otizmli bir ultra maraton yüzücüsüdür. Henüz küçük yaşlarda suya olan ilgisiyle dikkat çeken Tunca, annesi Gül Nur Tunca’nın desteğiyle yüzme eğitimine başladı.

Daha önce İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nı yüzerek geçen ilk otizmli birey olan Tunca, 2024’te İtalya’nın Capri Adası’ndan Napoli’ye 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek büyük bir başarı elde etti.

13 Haziran 2025’te Manş Denizi’ni 13 saat 26 dakikada geçerek otizmli ilk Türk sporcu unvanını kazanan Tunca, şimdi de Cebelitarık Boğazı’nı 5 saat 32 dakikada yüzerek tarihe geçti.

TUNA TUNCA KAÇ YAŞINDA?

22 yaşındaki genç yüzücü ultra maraton yüzme alanında kulaç atıyor. Henüz küçük yaşlarda yüzmeye ilgisi başlayan Tunca, kısa sürede profesyonel antrenmanlara başlayarak parkurlarda adından söz ettirdi.