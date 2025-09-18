MHK açıkladı: Süper Lig'de 6'ncı hafta hakemleri
Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftasında 19 Eylül, 20 Eylül, 21 Eylül ve 22 Eylül tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Galatasaray'ın 15 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Trendyol Süper Lig'de 6'ıncı hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre, ligde 6'ıncı hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
19 Eylül Cuma
20.00 Göztepe-Beşiktaş: Mehmet Türkmen
20 Eylül Cumartesi
17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor: Kadir Sağlam
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
21 Eylül Pazar
17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
22 Eylül Pazartesi
20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol