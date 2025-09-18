Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > MHK açıkladı: Süper Lig'de 6'ncı hafta hakemleri

MHK açıkladı: Süper Lig'de 6'ncı hafta hakemleri

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
MHK açıkladı: Süper Lig&#039;de 6&#039;ncı hafta hakemleri
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftasında 19 Eylül, 20 Eylül, 21 Eylül ve 22 Eylül tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Galatasaray'ın 15 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Trendyol Süper Lig'de 6'ıncı hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

MHK açıkladı: Süper Lig'de 6'ıncı hafta hakemleri - 1. Resim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre, ligde 6'ıncı hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

19 Eylül Cuma
20.00 Göztepe-Beşiktaş: Mehmet Türkmen

20 Eylül Cumartesi
17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor: Kadir Sağlam
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

21 Eylül Pazar
17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

22 Eylül Pazartesi
20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol

Kaynak: Anadolu Ajansı

İşte Benim Stilim ne zaman başlayacak?Brezilya gündemine bomba gibi düştü! Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya kanser teşhisi kondu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Messi, 2026'daki adresi için kararını verdi: Resmi açıklama bekleniyor - Spor2026'daki adresi için kararını verdiArda Güler'e Premier Lig'den çılgın teklif! Real Madrid bir saniye bile düşünmedi - SporPremier Lig'den çılgın teklif!Tüm seçim çalışmaları iptal! "Operasyon" diyen Ali Koç, TFF'ye gidiyor - SporHepsini iptal etti! Ali Koç'tan gece yarısı flaş kararSüper Lig'de 6'ıncı hafta heyecanı! İşte maç programı... - SporSüper Lig'de 6'ıncı hafta heyecanı! İşte maç programı...Nihat Kahveci'den İrfan Can Eğribayat için olay iddia! "Bu hata değil, bunun adı başka bir şey" - Spor"Bu hata değil, bunun adı başka bir şey"Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan'da gündeme oturdu! "Zaferin kapılarını açan Türk" - SporGenç yıldız Suudi Arabistan'da gündeme oturdu
Sonraki Haber Yükleniyor...