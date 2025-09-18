Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Messi, 2026'daki adresi için kararını verdi: Resmi açıklama bekleniyor

Messi, 2026'daki adresi için kararını verdi: Resmi açıklama bekleniyor

Lionel Messi'nin 2023 yılında imza attığı MLS ekibi Inter Miami ile sözleşmesi yıl sonu bitecek. 38 yaşındaki Arjantinli yıldızın, 2026'daki adresi neredeyse belli oldu. Kısa süre içinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Inter Miami'ye 15 Temmuz 2023 tarihinde transfer olan Lionel Messi, ABD ekibiyle 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2025 sonu itibarıyla kontratı bitecek olan Arjantinli yıldızın, geleceği hakkında nasıl bir karar alacağı merak konusuydu. Messi hakkında çıkan son haber gündem oldu. 

INTER MIAMI İLE YENİ SÖZLEŞME

NTV Spor'un ESPN'den aktardığı habere göre, Inter Miami kaptanı Lionel Messi, ABD kulübünde kalmaya çok yakın. Anlaşmanın tamamlanması için sadece birkaç ayrıntı kaldığı ve kısa süre içinde Messi'nin, Inter Miami ile birkaç yıllık yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.

75 MAÇTA 62 GOL

38 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Inter Miami formasıyla 75 maçta mücadele etti. Lionel Messi, bu karşılaşmalarda 62 gol ve 30 asistlik skor katkısı sağladı.

