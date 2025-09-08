Messi futbolu bıraktı mı? Milli takımda oynamayacak mı! Maç sonu olay sözler

Lionel Messi, 2025 yılı itibarıyla futbolu bırakmadığını açık bir şekilde dile getirmişti. Daha önce de milli takımda oynamama kararı almış sonrasında vazgeçip tekrar maçlara çıkmıştı. Son günlerde basın mensuplarına yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Hayranları ve forma giydiği takımın taraftarı dahi herkesin kafasında Messi futbolu bırakıyor mu sorusu yer aldı. Peki olayın aslı var mı, Messi milli takımda oynamayacak mı, futbolu bıraktı mı? İşte ayrıntılar...

MESSİ FUTBOLU BIRAKTI MI?

Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, sahasında Venezuela'yı 3-0 mağlup ettiği maç sonrası sahalara veda edeceğinin sinyalini verdi. Messi futbolu bırakıyor mu sorusuna cevap olarak net bir tarih açıklamadı. Yıldız futbolcu maç sonrası şu ifadeleri kullandı; "Çok fazla duygu var, bu sahada çok şey yaşadım. Burada bu şekilde bitirebilmek her zaman hayalini kurduğum şeydi."

MESSİ MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Messi ne yapacak, milli takımda oynamayacak mı sorusu da çok aratıldı. Arjantinli yıldız, gelecek yaz ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı sorusuna ise, "Kendimi iyi hissetmeye ve her şeyden önce kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. İyi hissettiğimde keyif alıyorum ama iyi hissetmiyorsam orada olmamayı tercih ediyorum. Bakalım ne olacak. Dünya Kupası hakkında henüz bir karar vermedim. Göreceğiz." cevabını verdi.

MESSİ'NİN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Messi'nin Inter Miami ile olan sözleşmesi 2025 yılı sonunda sona ermesi bekleniyor. Fakat, kulüp yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde bir yıllık yeni bir sözleşme için anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Bu durum, Messi'nin futbolu bırakma kararını erteleme olasılığını gündeme getirdi.