Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Messi futbolu bıraktı mı? Milli takımda oynamayacak mı! Maç sonu olay sözler

Messi futbolu bıraktı mı? Milli takımda oynamayacak mı! Maç sonu olay sözler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Messi futbolu bıraktı mı? Milli takımda oynamayacak mı! Maç sonu olay sözler
Messi, Futbol, Milli Takım, Arjantin, Venezuela, Inter Miami, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcuları listesine adını altın harflerle yazdıran Arjantinli yıldız Messi'nin son sözleri olay oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin'in Venezuela'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından spor camiasına damga vuran açıklamalarda bulundu. Sözlerinden yola çıkanlar Messi futbolu bırakıyor mu? diye merak etti. Peki futbolun efsanesi milli takımda bir daha oynamayacak mı, futbolu tamamen bıraktı mı? İşte detaylar...

Lionel Messi, 2025 yılı itibarıyla futbolu bırakmadığını açık bir şekilde dile getirmişti. Daha önce de milli takımda oynamama kararı almış sonrasında vazgeçip tekrar maçlara çıkmıştı. Son günlerde basın mensuplarına yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Hayranları ve forma giydiği takımın taraftarı dahi herkesin kafasında Messi futbolu bırakıyor mu sorusu yer aldı. Peki olayın aslı var mı, Messi milli takımda oynamayacak mı, futbolu bıraktı mı? İşte ayrıntılar... 

Messi futbolu bıraktı mı? Milli takımda oynamayacak mı! Maç sonu olay sözler - 1. Resim

MESSİ FUTBOLU BIRAKTI MI?

Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, sahasında Venezuela'yı 3-0 mağlup ettiği maç sonrası sahalara veda edeceğinin sinyalini verdi. Messi futbolu bırakıyor mu sorusuna cevap olarak net bir tarih açıklamadı. Yıldız futbolcu maç sonrası şu ifadeleri kullandı;  "Çok fazla duygu var, bu sahada çok şey yaşadım. Burada bu şekilde bitirebilmek her zaman hayalini kurduğum şeydi." 

Messi futbolu bıraktı mı? Milli takımda oynamayacak mı! Maç sonu olay sözler - 2. Resim

MESSİ MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Messi ne yapacak, milli takımda oynamayacak mı sorusu da çok aratıldı. Arjantinli yıldız, gelecek yaz ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı sorusuna ise, "Kendimi iyi hissetmeye ve her şeyden önce kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. İyi hissettiğimde keyif alıyorum ama iyi hissetmiyorsam orada olmamayı tercih ediyorum. Bakalım ne olacak. Dünya Kupası hakkında henüz bir karar vermedim. Göreceğiz." cevabını verdi.

Messi futbolu bıraktı mı? Milli takımda oynamayacak mı! Maç sonu olay sözler - 3. Resim

MESSİ'NİN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Messi'nin Inter Miami ile olan sözleşmesi 2025 yılı sonunda sona ermesi bekleniyor. Fakat, kulüp yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde bir yıllık yeni bir sözleşme için anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Bu durum, Messi'nin futbolu bırakma kararını erteleme olasılığını gündeme getirdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rekor kırdı! Merkez Bankası rezervleri ilk kez bu seviyedeKuyudan gelen sese koştular! Ekipler zamanla mücadele etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ensar Aytekin kimdir? - HaberlerEnsar Aytekin kimdir?Uzak Şehir'in yeni bölümü bu akşam var mı?  - HaberlerUzak Şehir'in yeni bölümü bu akşam var mı? TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2025 indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu - HaberlerTOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2025 indirim kampanyasının ayrıntıları belli olduFenerbahçe Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? - HaberlerFenerbahçe Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?Sumud filosu nerede, ne zaman yola çıkacak? - HaberlerSumud filosu nerede, ne zaman yola çıkacak?DGS kayıtları ne zaman yapılacak? - HaberlerDGS kayıtları ne zaman yapılacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...