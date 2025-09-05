Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Lionel Messi,son milli maçında 2 gol attı

Lionel Messi,son milli maçında 2 gol attı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Lionel Messi,son milli maçında 2 gol attı
Messi, Arjantin, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ülkesinde son kez milli forma giyen Messi, seremoniye çocuklarıyla çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. 2 golle fileleri havalandırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, sahasında Venezuela'yı 3-0 mağlup etti. Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda oynanan maçta son kez ülkesinde milli formayla sahaya çıkan Arjantinli yıldız Lionel Messi, duygusal anlar yaşadı. Seremoniye çocuklarıyla çıkan 38 yaşındaki Messi, ısınırken ve maç sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.

LİDER DURUMDALAR 

Rakibini, Messi (2) ve Lautaro Martinez'in golleriyle 3-0 mağlup eden Arjantin, son maçlar öncesinde 38 puanla lider durumda ve kupaya katılmayı garantiledi.

Messi, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Çok fazla duygu var, bu sahada çok şey yaşadım. Burada bu şekilde bitirebilmek her zaman hayalini kurduğum şeydi." dedi.

Lionel Messi,son milli maçında 2 gol attı - 1. Resim

"HENÜZ KARAR VERMEDİM"

Arjantinli yıldız, gelecek yaz ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı sorusuna ise, "Kendimi iyi hissetmeye ve her şeyden önce kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. İyi hissettiğimde keyif alıyorum ama iyi hissetmiyorsam orada olmamayı tercih ediyorum. Bakalım ne olacak. Dünya Kupası hakkında henüz bir karar vermedim. Göreceğiz." cevabını verdi.

Lionel Messi,son milli maçında 2 gol attı - 2. Resim

Güney Amerika Elemelerinde diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Brezilya-Şili: 3-0

Kolombiya-Bolivya: 3-0

Uruguay-Peru: 3-0

Paraguay-Ekvador: 0-0

Kaynak: Anadolu Ajansı
Fenerbahçe, Avrupa kadrosuna almamıştı! Mimovic'e Şampiyonlar Ligi'nden talip varBugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 5 Eylül FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - SporTrabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladıİlkay Gündoğan, ilk antrenmanına çıktı - Sporİlkay Gündoğan, ilk antrenmanına çıktıFenerbahçe, Avrupa kadrosuna almamıştı! Mimovic'e Şampiyonlar Ligi'nden talip var - SporF.Bahçe, Avrupa Ligi'ne almadı! Devler Ligi'nden talip çıktıGalatasaray bunun için çok bekledi! A Milli Takım'da 27 yıl sonra bir ilk - SporA Milli Takım'da 27 yıl sonra bir ilk yaşandıİbrahim Hacıosmanoğlu maç sonu isyan etti: Bunlar vatan haini! - Spor"Bunlar Türk değil, vatan haini"Sergen Yalçın üç takviye istedi, yönetim harekete geçti - SporSergen Yalçın üç takviye istedi, yönetim harekete geçti
Sonraki Haber Yükleniyor...