Nihat Kahveci'den İrfan Can Eğribayat için olay iddia! "Bu hata değil, bunun adı başka bir şey"

Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, yeni transfer Ederson'un yokluğunda Fenerbahçe kalesini koruyan İrfan Can Eğribayat'ın, Kadıköy'de 2-2 sonuçlanan Alanyaspor maçının uzatma bölümünde yediği hatalı gol hakkında konuştu. Nihat Kahveci, 27 yaşındaki oyuncu için "Artık 3'üncü kaleci olur" iddiasında bulundu.

Nihat Kahveci, Chobani Stadı'nda Fenerbahçe ile Alanyaspor'un 2-2 berabere kaldığı olaylı maçı değerlendirdi. Hakem Cihan Aydın ve VAR kararlarına tepki gösteren eski futbolcu, uzatma dakikalarında hatalı gol yiyen sarı-lacivertli takımın kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı hedef aldı.

Nihat Kahveci'den İrfan Can Eğribayat için olay iddia!

"HAKEMLİK SEVİYESİ SEVİYE YERLERDE"

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, Türk hakemlerinin seviyesinin yerlerde olduğunu belirterek, "Bizim bu seviyeyi yükseltmemiz lazım yoksa hiçbir şey olmaz" değerlendirmesini yaptı.

Nihat Kahveci'den İrfan Can Eğribayat için olay iddia!

"VAR ÇAĞIRMALIYDI"

Fenerbahçe'nin son dakikada itiraz ettiği pozisyonla ilgili Nihat Kahveci, "VAR tekrar çağırmalıydı, bütün kamuoyu pozisyonu tekrar izlemeliydi. Kanıt yoksa da çağırması lazım. Zaten hep kanıt varken çağırmıyoruz ki. Güven'in eline geldiğini görüyorum ama dizden mi geliyor bakmak lazım. Oosterwolde'nin pozisyonda şiddeti bilmiyoruz, yerden kalktı isyan etmeden geriye koştu" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'den İrfan Can Eğribayat için olay iddia!

"BUNUN ADI BAŞKA BİR ŞEY"

Sarı-lacivertli ekibin file bekçisi İrfan Can Eğribayat'la ilgili de konuşan eski futbolcu, "Futbol hatalar oyunu ama bu hata değil, bunun adı başka bir şey. Sezon başından beri iyi bir kalecinin gerektiğini söylüyorduk. İrfan bugünkü hatasıyla artık 3'üncü kaleci olur. Futbol böyledir, bazı hatalar böyledir" dedi.

Nihat Kahveci'den İrfan Can Eğribayat için olay iddia!

