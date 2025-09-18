Süper Lig'de 6'ıncı hafta heyecanı! İşte maç programı...
Trendyol Süper Lig'de 6'ıncı hafta heyecanı 17 Eylül Cuma akşamı İzmir'de başlayacak. Haftanın açılış maçında Göztepe, Beşiktaş'ı konuk edecek.
Süper Lig'de haftanın açılış maçında Göztepe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre, Trendyol Süper Lig'de 6'ıncı hafta maçlarının programı şöyle:
19 Eylül Cuma
20.00 Göztepe Beşiktaş (Gürsel Aksel)
20 Eylül Cumartesi
17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
21 Eylül Pazar
17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)
17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
22 Eylül Pazartesi
20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)