Devlet Çin'den gelen "sarı tozun" beraberinde koronavirüsü getirebileceği korkusuyla vatandaşlarını içeride kalmaları uyarısında bulundu. Bunun üzerine perşembe günü başkent Pyongyang'ın sokaklarının boş kaldı. Ülke çapında dış mekan inşaat çalışmalarına de yasak getirildi.
Kuzey Kore'de 'sarı toz' korkusu! Sokaklar boş kaldı
23.10.2020 - 13:43 | Son Güncelleme: 23.10.2020 - 13:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kore, devlet kontrolündeki Kore Merkez Televizyonu (KCTV) çarşamba günü özel hava durumu bölümlerini yayınlayarak ertesi gün "sarı tozun" geleceği konusunda uyarıda bulundu.
Etiketler : kuzey kore,
741130 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/741130.aspx
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