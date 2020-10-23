Devlet Çin'den gelen "sarı tozun" beraberinde koronavirüsü getirebileceği korkusuyla vatandaşlarını içeride kalmaları uyarısında bulundu. Bunun üzerine perşembe günü başkent Pyongyang'ın sokaklarının boş kaldı. Ülke çapında dış mekan inşaat çalışmalarına de yasak getirildi.