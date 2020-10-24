Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Alabama eyaletinin güneyindeki Mobile şehrine bağlı Baldwin County’de ABD Donanması’na ait T-6B Texan II tipi küçük uçak bir evin üzerine düştü. Baldwin County Şerif Ofisi, Magnolia Springs bölgesinde yaşanan kazada hiçbir sivilin yaralanmadığını açıkladı. Açıklamada, ABD Donanması’nda görevli 2 pilotun kazada öldüğü belirtildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye sözcüsü uçağın üzerine düştüğü evin tamamen kullanılamaz hale geldiğini, çok sayıda aracın da hasar gördüğünü bildirdi.