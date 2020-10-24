ABD’nin Alabama eyaletinin güneyindeki Mobile şehrine bağlı Baldwin County’de ABD Donanması’na ait T-6B Texan II tipi küçük uçak bir evin üzerine düştü. Baldwin County Şerif Ofisi, Magnolia Springs bölgesinde yaşanan kazada hiçbir sivilin yaralanmadığını açıkladı. Açıklamada, ABD Donanması’nda görevli 2 pilotun kazada öldüğü belirtildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye sözcüsü uçağın üzerine düştüğü evin tamamen kullanılamaz hale geldiğini, çok sayıda aracın da hasar gördüğünü bildirdi.
ABD’de küçük uçak evin üzerine düştü: 2 pilot öldü
24.10.2020 - 12:00 | Son Güncelleme: 24.10.2020 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Donanması’na ait küçük uçak, Alabama eyaletinde bir evin üzerine düştü. Kaza sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
ABD’nin Alabama eyaletinin güneyindeki Mobile şehrine bağlı Baldwin County’de ABD Donanması’na ait T-6B Texan II tipi küçük uçak bir evin üzerine düştü. Baldwin County Şerif Ofisi, Magnolia Springs bölgesinde yaşanan kazada hiçbir sivilin yaralanmadığını açıkladı. Açıklamada, ABD Donanması’nda görevli 2 pilotun kazada öldüğü belirtildi.
Etiketler : ABD Donanması,
741370 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/741370.aspx
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