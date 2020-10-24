Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kan donduran olayda Lockwood, Hırvatistan’da Plomin enerji santralinin çatısında barfiks çekerken arkadaşı da onu filme aldı. Lockwood, zaman zaman tutunduğu tek eliyle salınarak maceranın dozunu iyice artırdı. Genç maceraperest, bir ara da “Aşağıya bakın. Başım dönüyor” diye bağırdı. Tırmanış dolayısıyla kasları çok yorulduğu için 6 saat bekledikten sonra barfiks çektiğini, işçilere yakalanmamak için de 24 saat santralde kaldıklarını belirten Lockwood, “Ama her şeye değdi. Hiç unutamayacağım bir heyecan yaşadım” diye konuştu. Lockwood, daha önce İngiltere, İspanya ve Avrupa’nın birçok yerinde gökdelenlerde benzer maceralar yaşamıştı.