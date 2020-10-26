Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dedikodulara yol açan fotoğraf, ABD Başkanı Donald Trump ile Melania Trump’ın, başkan adayları arasında televizyonda son kez yapılan tartışmaya gitmek üzere Marine One uçağına binerken çekildi.

Donald Trump’ın yanındakinin, Melania’ya göre daha büyük güneş gözlükleri takması ve yüzündeki derin tebessüm, onun gerçekte Melania Trump olmadığı kanaatine yol açtı. Fotoğraf, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı.

Bazı Twitter kullanıcıları, Melania’nın normalde güçlükle fark edilebilecek şekilde tebessüm ettiğini ifade etti ve Twitter’da hızla #FakeMelania (Sahte Melania) diye paylaşımlar yapıldı. Bazı kullanıcılar da Melania’nın dişlerinin de fotoğraftakinden farklı olduğunu, First Lady’nin dişlerinin daha yuvarlak hatlı olduğunu dile getirdi.