Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de 51 yaşındaki Joanne Rogers, ülkenin ilk yeni tip koronavirüs hastalarından biri olarak kabul ediliyor. Essex’te temizlikçilik yapan Rogers, grip benzeri belirtilerle ocak sonunda hastaneye başvurdu ve iki hafta evinde tedavi gördü. Durumu fenalaşan Rogers, 5 Şubat’ta hastaneye kaldırıldı ve hayatta kalma şansının artması için suni komaya sokuldu. Boğazı da delinerek solunum cihazına bağlanan Rogers, 12 gün komada kaldı. O zamanlar Covid-19 dehşeti tam olarak bilinmediği için hastaya koronavirüs testi de yapılmadı.

ETKİLERİNDEN HALA KURTULAMADI

Uzun tedavilerin ardından sağlığına kavuşan Rogers, 8 ay geçmesine rağmen halen hastalığın izlerini taşıyor. Olayın psikolojik etkilerinden kurtulamadığını ve halen kâbuslar gördüğünü ifade eden Rogers, ayrıca şiddetli anksiyete, sürekli yorgunluk ve kas ağrılarından muzdarip.