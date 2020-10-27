Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'ne bağlı Aktif Nüfus Anketi (EPA), bu yılın üçüncü çeyreğinde 355 bin artışla işsizlik oranının yüzde 16,26'ya çıktığını duyurdu.

EPA'nın açıkladığı rakamlarda, İspanya'da işsizlik oranının 2012'nin üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek artışı gösterdiği gözlendi.

Ülkede toplam işsiz sayısının temmuz-eylül döneminde 355 bin artışla 3 milyon 722 bin 900'a çıktığı belirtildi.

İşsiz sayısı son bir yılda 508 bin 500 artarak, 2018'in ilk çeyreğindeki seviyeye geldi.

Ülkede 25 yaş altı genç işsizlik oranının ise yüzde 40,45'e kadar çıktığı bilgisi paylaşıldı.

İspanya'da Covid-19 salgınından dolayı mevcut durumda 700 binden fazla işçi kısa çalışma ödeneğinden faydalanırken, pandemiden dolayı getirilen bu uygulama 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

Diğer yandan uzmanlar, işsizlik sorununun gelecek yıl çok daha büyüyeceği uyarısında bulundu.

Serbest çalışanlar federasyonunun başkanı Lorenzo Amor, İspanyol basınına verdiği demeçte, "Bunlar sadece şiddetli yağmur öncesi damlacıklar. 2020 yılı felaket verilerle kapanacak." dedi.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 2020 yılı sonunda işsizlik oranının yüzde 17,1 olacağı öngörüsünde bulunmuştu.

2021 bütçesinde sosyal yatırım ve zenginlere vergi artışı öne çıktı

Öte yandan 2021 yılına ilişkin devlet bütçesi kanun tasarısını açıklayan hükümet, sosyal harcamalar için bir önceki yıla oranla yüzde 10,3'lük artışla toplamda 239 milyar 765 milyon avro ayırdı.

Başbakan Pedro Sanchez, "Sosyal hizmetlere, ülke tarihimizdeki en büyük yatırımı yapıyoruz." dedi.

2021 yılı bütçesinde, büyük şirketlere ve yüksek gelirlilere vergi artışı öngörülmesi de dikkati çekti.