Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir gözü şiş olarak dünyaya gelen Millie’ye daha sonra lenfatik şekil bozukluğu teşhisi konuldu. Doktorlar annesi Nina Brown (30) ve babası Alex’e (40) gözündeki iyi huylu kistin Millie’nin görüşünü etkilemediğini söyledi. Millie mayıs ayında yeniden kan ağlamaya, gözündeki şişlik de görmesini engellemeye başladı. Bunun üzerine skleroterapi denilen, her biri bir buçuk ay süren birkaç operasyonla şişlik azaltıldı. Rahatsızlık nüksederse kist ameliyatla alınacak. Ameliyat için de Millie’nin 2 yaşına girmesi bekleniyor.