Bir gözü şiş olarak dünyaya gelen Millie’ye daha sonra lenfatik şekil bozukluğu teşhisi konuldu. Doktorlar annesi Nina Brown (30) ve babası Alex’e (40) gözündeki iyi huylu kistin Millie’nin görüşünü etkilemediğini söyledi. Millie mayıs ayında yeniden kan ağlamaya, gözündeki şişlik de görmesini engellemeye başladı. Bunun üzerine skleroterapi denilen, her biri bir buçuk ay süren birkaç operasyonla şişlik azaltıldı. Rahatsızlık nüksederse kist ameliyatla alınacak. Ameliyat için de Millie’nin 2 yaşına girmesi bekleniyor.
Bu bebek kan ağlıyor
28.10.2020 - 18:07 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin Bedfordshire bölgesinde 22 aylık Millie Brown, ağlayınca gözlerinden kan geliyor.
Etiketler : bebek,kan,gözyaşı,
742412 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/742412.aspx
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