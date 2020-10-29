Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermeni askerlerin işgal altındaki topraklardan çekilmesi üzerine çaresiz kalan 1935 doğumlu Babayan Yevgeniya Pavlovna ve 1935 doğumlu Melkumyan Misha Merlandovich Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldı. Hadrut'ta yaşayan 85 yaşındaki Ermeni Pavlovna “Savaş çıktığında Ermeni askerleri bizi terk etti. Neyse ki Azerbaycan askerleri bizi kurtardı ve bizi Bakü'ye getirdi. Şu anda Bakü'de bir hastanede tedavi görüyorum. Buraya çok iyi bakıyorlar bize. Her iki halkın Dağlık Karabağ'da barış içinde yaşayabileceğine inanıyorum” diyerek Azerbaycan askerlerine teşekkür etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev "Azerbaycan’ın tek taraflı olarak cenazeleri Tovuz ve Gürcistan üzerinden Ermenistan'a vermeye hazır olduğunu, aynı zamanda iki yaşlı kişinin de iadesine hazır olduğunu bildirdik. Ancak Ermenistan henüz buna cevap vermedi" dedi.