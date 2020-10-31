Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak seçimlere yaklaşıldıkça gerilim tırmanıyor. Asıl gerilimin ise Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ya da Demokrat aday Joe Biden’ın seçimde zafer ilan etmesiyle başlamasından endişe ediliyor. Biden taraftarları, Trump’ın seçim mağlubiyetini kabul etmemesi halinde haftalar sürecek sokak eylemleri yapmayı planlıyor. Aşırı sağ gruplar da Biden’ın kazanması halinde sokaklara dökülecek. İnsanlar, ABD tarihinde görülmemiş şiddet olayları ve yağmalamalar patlak vereceği endişesiyle Washington DC, New York City, Los Angeles, Denver ve diğer şehirlerde dükkanlarını tahta paravanlarla muhafaza altına almaya başladı. Güvenlik kuvvetleri teyakkuza geçerken Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehri, Milli Muhafızları görevlendirdi. Şehir sokaklarında Milli Muhafızlar devriye gezmeye başladı. Diğer eyaletlerde de olaylara hızla müdahale edecek muhafızlar görevlendirilmesi bekleniyor.