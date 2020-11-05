Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de de yayımlanan "İslamlaşma Efsanesi, Kolektif Bir Anksiyete Üzerine Deneme" adlı kitabın yazarı Liogier, son bir yıldır Macron'un ideolojisinin İslam karşıtlığı üzerine kurulduğunu belirterek "Macron'un bakanları İslam karşıtı ve aşırı sağcı siyasete kaydı. Macron'un seçimler yaklaştığı için (İslam'la) sorunu olduğunu göstermesi gerekiyor.

Macron'a göre dindar Müslümanlar şiddete daha fazla meyilli oluyor. Fransa'da son 5 yıldır Müslümanlara sistematik olarak hakaret ediliyor. Ülkede laiklik 2003 ve 2004'ten bu yana popülizmin bir aracı hâline geldi. Fransa'da başörtüsü takan bir kadın potansiyel teröristtir. 2003'ten bu yana böyle. Bugün de her yerde bu söyleniyor. Ülkede basında ve televizyon kanallarında terörün kaynağına ilişkin bir program görmedim ve sorun Müslümanlarda aranıyor" ifadelerini kullandı.