Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüsün ikinci dalgasıyla mücadele eden Polonya'da vaka sayısında yine rekor kırıldı. Polonya Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 27 bin 143 yeni vaka tespit edildiğini, 367 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 466 bin 679'a, hayatını kaybedenlerine sayısı ise 6 bin 842'ye yükseldi.

Önceki gün salgınla mücadelede yeni kısıtlamaların getirildiği ülkede 7 Kasım Cumartesi gününden itibaren sinema, tiyatro, müze, sanat galerileri, kültür merkezleri, alışveriş merkezlerinin kapatılması, anaokullar hariç tüm öğretim kurumlarının uzaktan eğitime geçilmesi kararlaştırılmıştı. İlk etapta 29 Kasım'a kadar geçerli olacak söz konusu kısıtlamalar ile virüsün yayılma hızının yavaşlatılmasını umduklarını söyleyen Polonya Başbakan Mateusz Morawiecki, ekonomiyi kapatmak istemediklerini, ancak getirdikleri son kısıtlamaların ülke çapında karantina ilan etmelerinden bir önceki aşama olduğunu ifade etmişti.

Ülke genelinde karantina sinyali

Bugün Varşova Ulusal Stadyumu'nda kurulan sahra hastanesinde incelemelerde bulunan Başbakan Mateusz Morawiecki gazetecilere yaptığı açıklamada kaçınılmaz olması durumunda korona virüsle mücadelede son etap olan ulusal karantina adımını atabileceklerini söyledi. Muhtemel bir ulusal karantinayı 7 gün sonra ilan edebileceklerini ve ilk etapta 14 gün sürebileceğini kaydeden Mateusz Morawiecki "Umarım bundan kaçınabiliriz" şeklinde konuştu.

Bir süredir kafeterya, bar, restoran, disko, gece kulüpleri, aqua park, havuz ve fitness kulüplerinin kapalı olduğu, 16 yaşından küçük çocuklara ise yanlarında bir yetişkin olmaksızın yerel saatle 08.00-16.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildiği ülkede, devlet memurları da bu haftadan itibaren 2 hafta süreliğine evden çalışmaya başladı.