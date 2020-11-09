Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü açıkladı
09.11.2020 - 20:51 | Son Güncelleme: 09.11.2020 - 20:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü açıkladı
Etiketler : Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı,
745402 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/745402.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER