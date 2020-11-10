Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde ölen Sean Connery’nin James Bond filmlerinin ilkinde kullandığı tabanca, müzayedede satışa çıkarılıyor.

“Dr. No” filminde kullanılan tabanca, 3 Aralık’ta ABD’de Beverly Hills'teki müzayedenin en değerli parçası.

Yarı otomatik Walther PP, James Bond serisinin en meşhur görselleri arasında bulunuyor.

Tabancanın Julien's Auctions müzayede evi tarafından düzenlenecek açık artırmada 150-200 bin dolara satılması bekleniyor.

Connery, tabancayı 1962’de kullanmıştı.

Müzayedede Hollywood hatırası 500 kadar parça satışa sunulacak.

Tom Cruise’un "Top Gun" filminde taktığı kask ve eski First Lady Michelle Obama’nın görev sırasında giydiği ilk elbise de bu parçalar arasında.