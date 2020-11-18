Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Parachinar'da yer alan bir düğün evinin çatısı çöktü. Bölgeye ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yetkililer çöken çatının altında kalan 8 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında çocukların da bulunduğu en az 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin çoğunun düğün merasimi için evde bulunan kadın ve çocukların olduğunu ifade etti. Kurtarma görevlileri, en az 100 kişinin bulunduğu evden 50 kişinin sağ olarak çıkarıldığını aktardı.