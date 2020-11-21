Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında bilanço artıyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 2735 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, 28 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada son 24 saatte 1374 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 88 bin 898’e, hayatını kaybedenlerin sayısı sayısı ise 1107’ye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 62 bin 243 olarak açıklandı.

Ülkede şu ana kadar 1 milyon 592 bin 280 koronavirüs testi yapıldığı aktarıldı.