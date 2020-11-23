Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’da korona virüse bağlı can kayıpları 50 bini aştı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 22 bin 930 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1 milyon 431 bin 795'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 630 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 50 bin 453'e yükseldiğini açıkladı.



İtalya’da son 24 saatte 148 bin 945 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Ülkede 800 bini aşan aktif Covid-19 hasta sayısı ise 796 bin 849'a geriledi. İtalya’da son 24 saatte 9 kişinin daha yoğun bakıma alınması ile toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 3 bin 810’a ulaştı. Yoğun bakıma alınan hasta sayısındaki 4 günlük düzenli düşüş dün yeniden artış göstermesinin ardından tek hanelere düştü.

Aşı gönüllük esasına göre yapılacak

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, bir televizyon programında Ocak ayında İtalya’ya gelecek olan 1,7 milyon doz Covid-19 aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Kitlesel aşıların bahar aylarında yapılacağını belirten Speranza, "İlk doz aşılar Ocak ayı sonunda ülkeye gelecek. Önceliği en korunmasız kişilere vereceğiz, ancak gönüllülük esasına göre. Bence İtalya'da kitle bağışıklığına ikna yoluyla ulaşmamız gerekiyor, mecbur kılarak değil" dedi.